«Эта земля стонет. Просто стонет». В Тростенце почтили память жертв фашистских концлагерей

Новости Беларуси. 18 миллионов жизней, жестоко отобранных, замученных, искалеченных. Именно столько людей в мире прошли через фашистские лагеря смерти. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день пленники Бухенвальда подняли интернациональное восстание, освободив лагерь еще до прихода американских военных. Во многом благодаря этому нацисты не успели замести следы своих деяний и миру открылись страшные свидетельства преступлений против человечества. Больше 260 таких фабрик смерти было и в Беларуси. Крупнейшая из них – Тростенец. Там 11 апреля прошли траурные мероприятия. Воспоминания бывших малолетних узников, чудом выживших в нечеловеческих условиях, – в репортаже Яны Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Сегодня в умиротворяющей тишине мемориала сложно осознавать, что когда-то здесь все было окружено колючей проволокой, прямо на этом поле нацисты рассеивали прах своих жертв и десятки тысяч узников ежедневно находились в страхе: а не будет ли этот день последним? Между тем Тростенец – это место скорби и памяти не только для белорусов. Ведь здесь целенаправленно уничтожались и евреи из Западной Европы. Сюда их свозили целыми составами. Например, в этом массиве имена австрийцев, которых сюда также привезли умирать. И за каждым именем трагическая история отдельной семьи.

Люди сами покупали себе билеты и брали с собой самое дорогое в ожидании, что едут на новое место работы. Но по прибытии их уже ждали душегубки. Страшно, насколько оптимизирован был процесс. Разгружать трупы из газовых камер заставляли самих узников, но и они уже были обречены. Кроме депортированных европейских евреев тут погибали узники Минского гетто, пленные красноармейцы, партизаны, подпольщики. Тростенец в годы войны стал крупнейшим местом массового уничтожения людей – 206,5 тысячи жертв. Но эта цифра до сих пор неточная. Игорь Марзалюк: «Не трэба нічога апускаць. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Вось пра гэта трэба ведаць». Читать здесь.

Местные жители вспоминали: в конце 1943-го лес в урочище Благовщина, где расстреливали жертв Тростенца, дымил несколько месяцев. После перелома в войне нацисты стали заметать. Сжигали трупы в братских могилах, травили газом пленных, которые были свидетелями их преступлений. «Понимаете, вот такие мы были тощие, маленькие, худые, страшные». Что рассказали бывшие малолетние узники концлагерей? Подробнее.

Тысячи людей со всей Европы свозили в одно место, чтобы целенаправленно уничтожать. Просто иногда не задумываешься об этом. А когда начинаешь задумываться, что вот эта земля стонет. Просто стонет.