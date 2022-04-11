Игорь Марзалюк: «Не трэба нічога апускаць. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Вось пра гэта трэба ведаць»

Новости Беларуси. 18 миллионов жизней, жестоко отобранных, замученных, искалеченных. Именно столько людей в мире прошло через фашистские лагеря смерти. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тростенец в годы войны стал крупнейшим местом массового уничтожения людей – 206,5 тысячи жертв. Но эта цифра до сих пор неточная.

«Эта земля стонет. Просто стонет». В Тростенце почтили память жертв фашистских концлагерей. Читать здесь.