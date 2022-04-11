Игорь Марзалюк: «Не трэба нічога апускаць. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Вось пра гэта трэба ведаць»

Новости Беларуси. 18 миллионов жизней, жестоко отобранных, замученных, искалеченных. Именно столько людей в мире прошло через фашистские лагеря смерти. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тростенец в годы войны стал крупнейшим местом массового уничтожения людей – 206,5 тысячи жертв. Но эта цифра до сих пор неточная.
«Эта земля стонет. Просто стонет». В Тростенце почтили память жертв фашистских концлагерей. Читать здесь.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:
Не трэба хлусіць, не трэба хаваць нязручных фактаў. Нас заўсёды абвінавачвалі, у свой час і савецкую гісторыяграфію ў тым, што нейкія моманты апускаюцца. Не трэба нічога апускаць. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Вось пра гэта трэба ведаць. Таму калі я сёння казаў, я проста нагадваў, што трагедыя Мінска і трагедыя гэтага месца – гэта яшчэ трагедыя, звязаная з тым, што немцы выдатна ведалі, што такое этнічны нацыяналізм, у чым яго звярыная сутнасць і як сутыкаць на гэтай глебе людзей дзеля рэалізацыі сваіх рэчаў па знішчэнню. Безумоўна, абсалютнаму знішчэнню падлягалі яўрэі. У Халакосце бралі ўдзел усе нацыяналісты, якія супрацоўнічалі з немцамі.
«Понимаете, вот такие мы были тощие, маленькие, худые, страшные». Что рассказали бывшие малолетние узники концлагерей? Подробнее.