За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе

Новости Беларуси. В 600 тысяч белорусских рублей обойдется право аренды легендарного универсама «Столичный». 19 июня состоялся аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На торговые площади в центре Минска претендовали несколько желающих. Стартовая цена лота начиналась с чуть более 2000 рублей. В мае 2020 года предыдущий арендатор «Столичного» решил отказаться от него. Городские власти приняли решение универсам сохранить и найти для него нового оператора.

Игорь Ладутенко, первый заместитель директора Минского городского центра недвижимости:

Одним из основных условий аукциона было сохранение наименования «Столичный» и ремонт крылец и фасада данного помещения. Право аренды было продано на пять лет.