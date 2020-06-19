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За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе

19 июня 2020 15:39
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Новости Беларуси. В 600 тысяч белорусских рублей обойдется право аренды легендарного универсама «Столичный». 19 июня состоялся аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе-1

На торговые площади в центре Минска претендовали несколько желающих. Стартовая цена лота начиналась с чуть более 2000 рублей. В мае 2020 года предыдущий арендатор «Столичного» решил отказаться от него. Городские власти приняли решение универсам сохранить и найти для него нового оператора.

За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе-4

Игорь Ладутенко, первый заместитель директора Минского городского центра недвижимости:
Одним из основных условий аукциона было сохранение наименования «Столичный» и ремонт крылец и фасада данного помещения. Право аренды было продано на пять лет.

За 600 тысяч рублей. Право аренды универсама «Столичный» продали на аукционе-7

Стоит отметить, что история универсама «Столичный» ведется с 60-х годов прошлого столетия. Не так давно магазин пережил масштабную реконструкцию.

# Аукционы # общество # Игорь Ладутенко # Фотофакт

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