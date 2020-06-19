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В Минске из-за сильного ливня были затоплены десятки улиц. Какие районы пострадали больше всего?

19 июня 2020 16:06
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Новости Беларуси. В Минске устраняли последствия непогоды: 18 июня прошла сильная гроза с ливнем и градом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ветер повалил более 600 деревьев, переворачивал остановки. Поврежденными оказались около десятка автомобилей.

В Минске из-за сильного ливня были затоплены десятки улиц. Какие районы пострадали больше всего?-1

Были подтоплены несколько десятков улиц. Наиболее пострадали Немига, Интернациональная, а также участок от стадиона «Трактор» до площади Ванеева, улицы Богдановича, Комсомольская и Орловская. На некоторых участках было временно остановлено движение общественного транспорта.

В Минске из-за сильного ливня были затоплены десятки улиц. Какие районы пострадали больше всего?-4

В первую очередь убрали поваленные деревья, которые мешали жизнеобеспечению города. Распиловка остальных продолжается. Взамен осенью высадят новые.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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