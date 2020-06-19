Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России
Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Третья важная тема, которая звучала во время разговора, – ситуация в экономике. Здесь главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня, т.е. продолжить разговор в Москве.