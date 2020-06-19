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Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

19 июня 2020 16:59
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Новости Беларуси. 19 июня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с его российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями-1

«Касался разговор трёх основных важных тем». Наталья Эйсмонт о том, какие темы обсудили президенты Беларуси и России

Подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам сообщила пресс-секретарь главы нашего государства Наталья Эйсмонт.  

Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:  
Третья важная тема, которая звучала во время разговора, – ситуация в экономике. Здесь главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня, т.е. продолжить разговор в Москве.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Владимир Путин # Фотофакт

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