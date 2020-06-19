Наталья Эйсмонт: Александр Лукашенко примет участие в параде в Москве. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Третья важная тема, которая звучала во время разговора, – ситуация в экономике. Здесь главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня, т.е. продолжить разговор в Москве.