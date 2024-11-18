Беларусь и Россия планируют реализовать новые проекты в сфере медицины

Одна из новых программ «Союз-Биомембраны», которую начнут реализовывать уже в январе. Она предполагает разработку фармакологически активных соединений, технологий и методов для терапии онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, инфекционных и нейродегенеративных заболеваний. Также начинается разработка новейших эндопротезов для пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями плечевого сустава. Есть и ряд программ, которые на территории Союзного государства уже успешно реализуются.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Второй год завершается той работы, когда мы оказываем помощь детям и взрослым, которые, к сожалению великому, имеют онкологические заболевания в центре протонной терапии в Ульяновской области. На следующий год мы выделили 202 миллиона рублей из бюджета. Сегодня уже более 200 человек прошли лечение. Совершенно удивительным образом профессионалы в Ульяновске относятся ко всем, даже самым маленьким пациентам из Беларуси и России.

Вопросы развития сотрудничества в области здравоохранения обсудили в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Здесь прошла совместная коллегия Министерств здравоохранения Беларуси и России. По итогам заседания стороны планируют подготовить и подписать меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Беларуси и России в области лицензирования и аккредитации организаций здравоохранения. Также подготовлен план совместных мероприятий.