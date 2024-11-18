В БГУ началась неделя студенческой молодёжи Союзного государства

Более сотни студентов из Беларуси и России объединила неделя студенческой молодежи в БГУ. Мероприятие приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема ценностей и смыслов в условиях изменяющейся геополитической реальности двух стран красной нитью проходит через праздничные мероприятия. На пять дней ребята станут участниками просветительских акций, выставок, интерактивных площадок и не только. Все это позволит сформировать единую платформу для взаимодействия молодежи Беларуси и России, обменяться опытом и идеями по созданию совместных проектов о сохранении исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

Злата Малахова, студентка Курского государственного университета (Россия): Я привезла рабочую тетрадь, разработанную нашим грантом. Мы в прошлом году выиграли грант на сумму 5 миллионов 278 тысяч рублей на социальную адаптацию студентов первого курса в молодежную политику и воспитательную деятельность нашего университета. В тетради мы рассказываем, как можно себя реализовывать в университете, в регионе и в стране. И здесь, хотелось бы, конечно, в первую очередь представить нашим коллегам и, возможно, обсудить дальнейший план реализации расширения этого гранта уже на два государства, на две сферы молодежной политики.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы понимаем прекрасно, что молодежь всегда восприимчива к новым инициативам. Очень важно создавать те условия, которые позволят любому молодому человеку себя реализовывать в этом мире. Поэтому это мероприятие о смыслах и ценностях каждого из присутствующих, каждого студента всех наших вузов в современном мире.

Праздничная неделя продолжится чередой разножанровых мероприятий. Уже завтра, 19 ноября, участников ожидает обзорная экскурсия по столице. В программе также мастер-класс по китайской каллиграфии, психологические тренинги и многое другое.