Председатель ЦИК встретился со студентами и преподавателями БГПУ

Процесс сбора подписей в поддержку выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты проходит очень активно. Это отметил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, встречаясь со студентами и преподавателями БГПУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электоральная кампания стала центральной темой дискуссии.

Говорили о фазах процесса, тонкостях проведения каждой из них, специфике президентской избирательной кампании, а также роли и правах граждан. Особый акцент – на теме фейков и информационных вбросов. Для молодых людей она наиболее актуальна, ведь именно молодежь под прицелом заграничных недоброжелателей. Сегодня в БГПУ обучаются около 9 тысяч будущих педагогов, многие будут голосовать впервые. Подавляющее большинство студентов осознают, что выборы – это их возможность принять участие в общественно-политической жизни страны.

Владислав Вербила, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Именно от того, как народ Беларуси, в частности молодежь, проголосует на этих выборах, будет зависеть будущее нашей страны, как минимум на ближайшие пять лет, а, может, и больше. То есть мы должны активно принимать участие, чтобы выразить свою активную гражданскую позицию.

Алина Докучаева, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Наш голос очень важен, так же, как и голос каждого гражданина нашей страны. И мы готовы принимать участие в информационном сопровождении электоральной кампании для того, чтобы помочь им сделать осознанный выбор.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В стране была утверждена Концепция правовой политики указом главы государства. Концепция также предусматривает активное участие всех государственных структур, общественных объединений, организаций в вопросах формирования правовой культуры наших граждан, в том числе и молодежи. Поэтому вопросы избирательного права, вопросы организации выборов, вопросы специфики избирательной кампании сегодня важны как никогда.

К слову, студенты принимают активное участие в избирательном процессе: например, распространяют листовки с информацией о сроках и особенностях электоральной кампании. Активисты также проводят диалоговые площадки в кругах сверстников.