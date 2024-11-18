Министерства здравоохранения Беларуси и России планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Вопросы развития сотрудничества в области здравоохранения обсуждают в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Здесь проходит совместная коллегия министерств здравоохранения Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы развития сотрудничества в области здравоохранения обсуждают в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Здесь проходит совместная коллегия министерств здравоохранения Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе внимания представителей ведомств – вопросы в области лицензирования и аккредитации организаций здравоохранения. Особенно заострили внимание на теме медицинского обслуживания, в том числе скорой медпомощи гражданам России, находящимся в Беларуси и наоборот. Стороны отметили: важно определить единые стандарты в рамках Союзного государства.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации опыт использования такого инструмента, как аккредитация, имеет более долгое время использования. В связи с чем для нас очень важен данный вопрос, чтобы мы не повторяли каких-то ошибок, чтобы мы могли взять тот позитивный опыт, который на сегодняшний день наиболее быстрым путем приведет нас к качеству медицинской помощи.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России:
Еще один ключевой компонент лицензирования – это, конечно же, кадры, потому что именно это самый дорогой ресурс здравоохранения. Поэтому аккредитационные процедуры, которые проводятся в нашей стране, и тем самым, по сути дела, задают определенный стандарт качества подготовки специалистов.