Министерства здравоохранения Беларуси и России планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Вопросы развития сотрудничества в области здравоохранения обсуждают в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Здесь проходит совместная коллегия министерств здравоохранения Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания представителей ведомств – вопросы в области лицензирования и аккредитации организаций здравоохранения. Особенно заострили внимание на теме медицинского обслуживания, в том числе скорой медпомощи гражданам России, находящимся в Беларуси и наоборот. Стороны отметили: важно определить единые стандарты в рамках Союзного государства.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации опыт использования такого инструмента, как аккредитация, имеет более долгое время использования. В связи с чем для нас очень важен данный вопрос, чтобы мы не повторяли каких-то ошибок, чтобы мы могли взять тот позитивный опыт, который на сегодняшний день наиболее быстрым путем приведет нас к качеству медицинской помощи.