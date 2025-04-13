Идёт подготовка к новому полёту? Узнали, чем занимается второй белорусский космонавт Анастасия Ленкова

Накануне мы отмечали Всемирный день авиации и космонавтики. Белорусы к этой дате имеют самое непосредственное отношение. Официально мы присоединились к космическому пулу стран в 2012-м, когда запустили на орбиту первый спутник, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В 2024 году стали еще ближе к звездам. В нашей стране благодаря договоренностям президентов Беларуси и России два космонавта. Анастасия Ленкова была дублером в 2024-м и, как известно, свой полет пока не совершила. Речь о космическом. Авиатехнику же осваивает.

Анастасия Ленкова, космонавт:

С течением временем понимаешь, какой это был счастливый билет, наверное, который реально подарил тебе возможность, этот шанс, подарил эту мечту. И да, с течением временем я сейчас поняла, что это был прекрасный опыт, который открывает большие перспективы. Конечно, полететь. В первую очередь, да, это полететь, продолжать нашу космическую программу, пилотируемую программу. Это, как говорится, в свободное от работы время. А связана она с земной медициной, с ней даже на Байконуре Анастасия Ленкова не расставалась.

Анастасия Ленкова:

Это же моя жизнь обычная. Я буквально каждый день могу с этим сталкиваться. Поэтому нет, для меня медицина – привычная тема, с которой я уже свыклась, много чего понимаю, много чего знаю. Поэтому нет, для меня это не было что-то таким. Наоборот, это как-то, знаете, отвлечься где-то. О, ну вот сейчас расшифрую, отдохну и потом дальше приступлю к техническим специальностям. Конечно же, я в Беларуси. Чем занимаюсь? В настоящее время работаю в РНПЦ Александрова. Я обучаюсь в аспирантуре, пишу кандидатскую диссертацию и заканчиваю свою ординатуру по лучевой диагностике. Поэтому у меня тоже много различных научных целей на этот год. На сегодняшний день Анастасия – самый перспективный человек в стране с точки зрения готовности в космос хоть завтра. Была бы цель и возможность.

Анастасия Ленкова:

Теперь вопрос, что мы будем делать на орбите и на какой срок мы туда полетим, с кем мы туда полетим? У нас строится в Российской Федерации российская орбитальная станция. Может быть, мы как-то примем участие в ней, я надеюсь. Возможно, полетим тоже на нее. Лунная программа, космическая, совместно с Китаем. Поэтому есть куда двигаться. И только благодаря такому плотному содружеству, плотному взаимодействию со странами, дружественными нам, мы можем, конечно, полететь. Всегда можно что-то новое привнести. Особенно актуальна сейчас медицина в космосе, потому что мы хотим двигаться дальше, мы хотим лететь на Луну, мы хотим лететь на Марс. И без космической медицины, без хирургии это очень сложно. Поэтому медицина развивается. Многие вещи, которые были сделаны в невесомости (не то чтобы сделаны, они скорее были испытаны в невесомости) сейчас, на сегодняшний момент, применяются на Земле. Поэтому это кажется, что мы там уже все открыли, все сделали, там очень много еще чего есть. И самое главное – применить на Земле. То есть не просто где-то там, а именно с практическим применением на Земле. В моем, например, случае, как врачу-хирургу, мне хотелось бы, конечно, провести первую хирургическую операцию в космосе. Такое еще никто не проводил. Конечно, может быть, сначала, естественно, не на человеке, а на животном, но отработать саму методику, алгоритм, как это мы будем делать, это было бы очень здорово. Медицина сама, она просто открывает кучу возможностей. Будем надеяться, что, возможно, появится наш отряд, белорусский. Может быть, в составе российского отряда будут какие-то места, квоты для белорусов. В общем, это пока все на стадии обсуждения. Главное, что первый шаг уже был сделан, поэтому ждем следующий.