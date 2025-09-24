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«Действует как боевая машина» – зачем спортсмены практикуют гипноз, объяснил мастер восточных единоборств

24 сентября 2025 17:24
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Гипноз – наука или мистификация, иллюзия или реальный способ влияния на человека? Можно ли с помощью гипноза вылечить онкологию или покорить спортивный Олимп? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса».

Наталья Надольская, ведущая:
Майк Тайсон – легенда бокса и один из самых ярких спортсменов в истории. Как-то он признался, что с 12 лет его профессионально гипнотизировали два или три раза в день перед спаррингами, тренировками и боями. Тайсон утверждал, что гипноз помогал ему избавиться от жалости и страха, превращая в дикую машину на ринге. Я поверю, кстати, потому что откуда брать этот ресурс? Понятно, что тренер настроит, но я поверю в то, что могли использовать гипноз. Мы пригласили вас как эксперта на эту тему. Расскажите, возможно такое?

«Действует как боевая машина» – зачем спортсмены практикуют гипноз, объяснил мастер восточных единоборств-2

Иван Кутень, мастер восточных единоборств:
Да, это возможно. Это практиковалось и в Советском Союзе, и в настоящее время практикуется у спортсменов. Есть такое понятие – боевой транс. Многие спортсмены не могут его использовать. Тренируются, чтобы в него входить, вести поединок. Данный боевой транс можно научиться делать как при помощи тренера, как при помощи самогипноза, но самое главное, триггерного гипноза. Когда ты можешь за один сеанс поставить себе триггер, назовем, якорь. По которому у тебя будет этот боевой транс включаться. Ты не будешь ощущать боль, не слышать звуков вокруг. Ты будешь видеть своего противника, только свою цель. Зачастую человек даже не осознает, что происходит вокруг. Он действует как боевая машина, согласно тем тренировкам, которые проходил и тем целям, которые от поединка ожидает.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Спортивные соревнования # Психология

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