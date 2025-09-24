«Действует как боевая машина» – зачем спортсмены практикуют гипноз, объяснил мастер восточных единоборств

Гипноз – наука или мистификация, иллюзия или реальный способ влияния на человека? Можно ли с помощью гипноза вылечить онкологию или покорить спортивный Олимп? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Психолог Денис Северов: «Гипноз – это лишь способ введения человека в состояние транса».

Наталья Надольская, ведущая:

Майк Тайсон – легенда бокса и один из самых ярких спортсменов в истории. Как-то он признался, что с 12 лет его профессионально гипнотизировали два или три раза в день перед спаррингами, тренировками и боями. Тайсон утверждал, что гипноз помогал ему избавиться от жалости и страха, превращая в дикую машину на ринге. Я поверю, кстати, потому что откуда брать этот ресурс? Понятно, что тренер настроит, но я поверю в то, что могли использовать гипноз. Мы пригласили вас как эксперта на эту тему. Расскажите, возможно такое?