Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина

В минувшие выходные на киностудии «Беларусьфильм» прошел масштабный кастинг на съемки в совместном белорусско-китайском художественном фильме. Что это за картина и какие силы использованы? Как киношники обеих стран собираются ее снимать? Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», и Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма «На веки вечные».



Екатерина Яцкевич, ведущая:

Как будет называться фильм? Я так понимаю, готов сценарий, кто в нем принимал участие? Как он был написан?