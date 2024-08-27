Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина
В минувшие выходные на киностудии «Беларусьфильм» прошел масштабный кастинг на съемки в совместном белорусско-китайском художественном фильме. Что это за картина и какие силы использованы? Как киношники обеих стран собираются ее снимать? Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», и Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма «На веки вечные».
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как будет называться фильм? Я так понимаю, готов сценарий, кто в нем принимал участие? Как он был написан?
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сценарий писали мы вместе, основную часть, конечно, наши китайские партнеры. Много по сценарию разглашать не могу согласно нашему договору и условий. Но это будет про отношения двух молодых людей, будет подвиг нашего белоруса, который защищал небо и воевал в Китае против японских милитаристов.
Екатерина Яцкевич:
Сейчас уже идет набор актеров и кастинг. Какое у вас впечатление от белорусских актеров?
Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма «На веки вечные»:
Я думаю, у белорусских актеров есть высокий уровень мастерства.
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