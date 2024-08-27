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Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина

27 августа 2024 10:36
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В минувшие выходные на киностудии «Беларусьфильм» прошел масштабный кастинг на съемки в совместном белорусско-китайском художественном фильме. Что это за картина и какие силы использованы? Как киношники обеих стран собираются ее снимать? Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», и Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма «На веки вечные».


Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как будет называться фильм? Я так понимаю, готов сценарий, кто в нем принимал участие? Как он был написан?

Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина -2

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сценарий писали мы вместе, основную часть, конечно, наши китайские партнеры. Много по сценарию разглашать не могу согласно нашему договору и условий. Но это будет про отношения двух молодых людей, будет подвиг нашего белоруса, который защищал небо и воевал в Китае против японских милитаристов.

Екатерина Яцкевич:
Сейчас уже идет набор актеров и кастинг. Какое у вас впечатление от белорусских актеров?

Беларусь и Китай снимут совместный художественный фильм. Узнали, о чём будет эта картина -4

Лэй Хань, генеральный продюсер, главный режиссер фильма «На веки вечные»:
Я думаю, у белорусских актеров есть высокий уровень мастерства.

Подробности в видео.

# Кино # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный # Юрий Алексей

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