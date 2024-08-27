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Въезда в ЕС ожидают более 3 тыс. единиц транспорта

27 августа 2024 10:30
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Свыше 3 тысяч единиц транспорта скопилось на выезде из Беларуси в страны ЕС. Самые длинные очереди фиксируются на литовском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезда в ЕС ожидают более 3 тыс. единиц транспорта-2

Возможности въехать в Евросоюз ждут 1 350 фур. За минувшие сутки в «Мядининкае» оформили только 63 грузовика из 500 возможных. Водители вынуждены буквально выживать, простаивая перед пунктами пропуска по несколько суток. Усугубляет ситуацию жаркая погода. Не лучше ситуация и на других направлениях. Перед латвийским погранпереходом скопилось 690 грузовиков, а на польской границе – 600. Сутками ожидать проезда в Польшу приходится и водителям легковушек. В очереди свыше полутысячи авто и около полусотни автобусов. Сопредельные Беларуси страны ЕС закрыли большую часть пунктов пропуска. Сейчас из 14 работают лишь 5.

# Очереди на границе Беларуси

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