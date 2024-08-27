Белорусские школьники будут посещать факультатив по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма

27 августа на календаре. К сожалению, школьники радуются летним каникулам последнюю неделю. С понедельника начинается новый учебный год, который принесет в их жизнь много новых открытий и знаний. Например, уникальный факультатив – основы духовно-нравственной культуры и патриотизма для учеников с 5 по 8 классы, который будет проводиться раз в неделю. Об этом поговорили с гостями.

Галина Николаенкова, профессор кафедры педагогики и менеджмента ГУО «Академия образования»:

Я сразу отмечу, что проведение факультатива – это реализация возможностей соглашения о сотрудничестве Белорусской православной церкви и Министерства образования и реализация тех программ, которые принимаются. У нас сейчас пятая по счету программа. Мы можем сказать о том, что факультатив уже четвертый год работает. В настоящее время по программе факультатива, используя данные пособия, работает свыше 60 % средних учебных заведений Беларуси, по ним занимается более 25 000 учащихся. Кто преподает этот факультатив? Прежде всего это педагоги. Те люди с педагогическим образованием, это гуманитарии: историки, филологи, учителя русского языка и литературы, белорусского языка и литературы, психологи, социальные педагоги. Интересно то, что у нас среди преподающих факультатив лица достаточно высокой квалификационной категории.