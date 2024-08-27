Более 7,8 млн тонн зерна отправили в закрома белорусские аграрии

Аграрии отправили в закрома уже более 7 миллионов 800 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса. С каждым днем необмолоченных площадей с зерновыми и зернобобовыми становится меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 98 % полей с этими культурами убраны. С гектара комбайнеры получают свыше 32 центнеров золотых семян. Тройка лидеров страды неизменна. Аграрии Минской области занимают первую строчку рейтинга. На их счету более 2 миллионов 120 тысяч тонн зерна. Второе место с показателем 1 миллион 757 тысяч тонн у гродненского региона. Замыкает топ-3 Брестская область. Постепенно пополняется и республиканский запас овощей. Их собрано без малого 16 тысяч тонн. Столько же выкопали картофеля. На ряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов.