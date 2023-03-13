«Происходит трансформация мироустройства». В рамках ШОС формируется новый центр силы?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Алена Сырова, СТВ: Мы затронули такой ускоренный процесс вступления Беларуси в ШОС. А вы вообще ожидали, что так быстро? Речь шла о том, что буквально год-два. Но мы всегда привыкли ориентироваться на более поздние сроки. А тут, смотрите, саммит в Самарканде был в сентябре. Там были приняты решения.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы уже как-то обсуждали на передаче, которая была в сентябре, когда был саммит ШОС в Самарканде. И некоторые из присутствующих тоже говорили, что это клуб по интересам. А вот мы, мои коллеги, настаивали, что это сейчас просто невозможно в данной ситуации геостратегической, которая сложилась в мире, и в то время как Президент неоднократно говорил, формируется новый центр миропорядка. То есть происходит трансформация мироустройства, формируется в рамках ШОС новый центр силы. И вот ситуация, которая сейчас сложилась и в экономике, и в политике, и те санкции беспрецедентные, они диктуют новые, нестандартные, быстрые решения.

Кирилл Казаков:

Это называется роль личности в истории. Наш коллега, Игорь Тур, у себя в Telegram-канале написал, что появился человек, которому доверяют арабы, китайцы, лично Путин. И этот человек – Президент Александр Лукашенко. И сейчас, когда все равно когда-нибудь рухнет англосаксонский мир, как бы ни крутился – тут экономика подсказывает, начнутся переделы и региональные какие-то союзы. И он действительно, наш Президент, станет тем человеком, который, по сути, начал всю эту историю. Опять же, я задаю этот вопрос всем, и никто мне до конца не может объяснить. Когда наша страна вступит в ШОС, это будет европейская страна в ШОС либо мы будем азиатской страной в Европе? Как правильно нас называть?

Сергей Дик:

Я думаю, можно и так, и так. Евразийская? Я вообще думаю, что евразийским континентом все это дело в перспективе вряд ли ограничится. Я думаю, и Президент наш об этом говорил, нужно привлекать и государства БРИКС, и ОДКБ, ЕврАзЭС.

Кирилл Казаков:

Это многоскоростная интеграция.

Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил Президент? Ответил экономист.