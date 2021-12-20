Беларусь делает всё возможное. Около 700 беженцев остаются в ТЛЦ на границе ждать гуманитарного коридора

Новости Беларуси. Минувшие выходные для беженцев на белорусско-польской границе вряд ли можно назвать простыми. И дело не столько в бытовой обстановке лагеря, к которой за 43 дня люди уже привыкли, сколько в будоражащих откровениях польского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шокирующие заявления об убийствах беженцев, волонтеров, издевательствах, о которых рассказал военный, не смогли оставить этих и без того загнанных в тупик людей равнодушными. От зверств польских властей и хладнокровности Евросоюза в жилах стынет кровь. Каждый из беженцев осознает, что, если бы не защита и кров, который предоставили белорусы, на месте жертв мог быть каждый из них. В эти дни настроение во временном пристанище неоднократно сменялось от гнева до тихой скорби. Возмущенные беженцы вместе с детьми провели очередной митинг.
Откровенные преступления Польши потрясли все мировое сообщество. Но даже вскрывшиеся подробности до сих пор не прервали молчание европейских властей. Ни единого комментария, равно как и раскаяния. Все это лишь еще больше угнетает тех немногих, кто остается на границе. А таковых около 700. С каждой неделей кого-то из них надежда на понимание со стороны Евросоюза все же покидает, и они улетают на родину очередным вывозным рейсом. Для всех остальных Беларусь делает все возможное. После заявления польского военнослужащего наши депутаты потребовали международного расследования всех озвученных фактов. Белорусская сторона готова задокументировать заявления и предоставить представителям международных структур.
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Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?