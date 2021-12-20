Беларусь делает всё возможное. Около 700 беженцев остаются в ТЛЦ на границе ждать гуманитарного коридора

Новости Беларуси. Минувшие выходные для беженцев на белорусско-польской границе вряд ли можно назвать простыми. И дело не столько в бытовой обстановке лагеря, к которой за 43 дня люди уже привыкли, сколько в будоражащих откровениях польского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шокирующие заявления об убийствах беженцев, волонтеров, издевательствах, о которых рассказал военный, не смогли оставить этих и без того загнанных в тупик людей равнодушными. От зверств польских властей и хладнокровности Евросоюза в жилах стынет кровь. Каждый из беженцев осознает, что, если бы не защита и кров, который предоставили белорусы, на месте жертв мог быть каждый из них. В эти дни настроение во временном пристанище неоднократно сменялось от гнева до тихой скорби. Возмущенные беженцы вместе с детьми провели очередной митинг.