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КГБ Беларуси отмечает 105-летие со дня образования военной контрразведки

20 декабря 2021 06:22
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Новости Беларуси. Сегодня, 20 декабря, профессиональный праздник у сотрудников органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 105 лет назад была образована военная контрразведка. И в течение многих десятилетий эта дата отмечалась неофициально как День чекиста.  

КГБ Беларуси отмечает 105-летие со дня образования военной контрразведки -1

С тех пор белорусские спецслужбы прошли долгий путь становления. И сегодня, сочетая лучшие традиции старших поколений и передовые достижения современности, представители ведомства защищают наше государство от всевозможных угроз. Их служба стала поистине актуальной, особенно сейчас, когда война носит не только террористический и экономический характер, но и информационный. Офицеры КГБ по-прежнему обеспечивают суверенитет и неприкосновенность Беларуси.  

# КГБ Беларуси # общество # Фотофакт

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