Надежда Бабкина станет хедлайнером фестиваля в Бресте. Что за праздник и когда он состоится?

Новости Беларуси. Впервые в Бресте состоится рождественский фестиваль «Берестейские сани – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник в городе пройдет на православное Рождество и продлится три дня.

Старт ярмарке-фестивалю дадут 7 января на набережной, где развернется город мастеров со всей Беларуси. В программе – зимнее плавание, шоу валенок и первый брестский рождественский парад, где обещают не меньше тысячи Дедов Морозов и Снегурочек. Хедлайнерами фестиваля станет народная артистка России Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня».

Надежда Бабкина, народная артистка России: Это фестиваль фольклора. Там такие умельцы у вас, дорогие мои белорусы! Вы прекрасно поете, вяжете, рисуете картины, какое у вас гончарное искусство. Люди умеют делать все своими руками. От сердца и от души. Мы приедем и обязательно примем участие в этом удивительном фестивале, где будем радоваться нашей встрече, веселиться, песни петь. Это очень важно. Нам необходимо это единение, потому что мы люди, живущие на одной планете, и еще, самое главное – соседи.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Очень надеюсь, что это будет традиционный фестиваль. И очень надеюсь, что это будет такой хороший туристический посыл для нашего города. Я почему-то не сомневаюсь, что у нас все получится.

Один из главных посылов организаторов – подарить горожанам и гостям новогоднего Бреста заряд позитивных эмоций на целый год.