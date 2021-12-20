Спасатели перевезли на вертолёте стройматериалы для ремонта места погребения партизанского отряда

Новости Беларуси. Более 35 тонн груза, три сотни рейсов, и все это за два дня. Авиационные спасатели МЧС провели необычную воздушную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью вертолета Ми-8 они перевезли строительные материалы для проведения ремонта места погребения легендарного партизанского отряда «Славный». В 2019 году захоронению был присвоен статус историко-мемориального. Оно расположено в заболоченных лесах на острове в Могилевской области, что не позволяло доставить строительный инвентарь, в том числе новые гранитные мемориальные памятники, ограду, цемент и песок наземным транспортом.