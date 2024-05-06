Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения

Татьяна Солодовникова, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ: Очевидно, что идет война за души, за умы, за ресурсы. Ресурсы сегодня являются ключевым понятием любого курса по геополитике, который читается в любом вузе, в том числе и в нашей стране. Мне кажется, что война сегодня идет прежде всего против человеческой идентичности. Все, что происходит сейчас в мире, свидетельствует именно об этом.

Алексей Комов, глава аналитического центра «Семейная политикa.РФ», представитель Всемирного конгресса семей в России:

Мне кажется, это является тем нервом оголенным, который разделяет людей в XXI веке. И мы видим, с какой скоростью идет отход от традиционных христианских семейных ценностей в Европе, Америке. В России и Беларуси, еще некоторые страны являются противоположным полюсом в этой борьбе. Другие страны БРИКС, третьего мира, развивающиеся страны смотрят на ту позицию, которую Россия занимает, понимают, что в этом есть надежда, сила. Страна занимает четкую позицию по вопросам традиционных ценностей, это является надеждой для многих и на Западе. Те силы, которые правят на Западе, захватили контроль несколько столетий назад, они ведут дегуманизацию, отказа человека от образа божьего, от тех основ, на которых возникла великая европейская цивилизация, счет идет на несколько поколений. Если сейчас на Западе не удастся остановить этот процесс, то мрачные сценарии могут вырисовываться в обозримом будущем.

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