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Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения

06 мая 2024 18:39
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По какому пути пошли политики Евросоюза и какие силы сражаются за душу человечества? Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Согласны ли вы с тем, что основной раскол в мире сегодня идет по линии борьбы за душу человечества?

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения-1

Татьяна Солодовникова, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник кафедры международной журналистики факультета журналистики БГУ:
Очевидно, что идет война за души, за умы, за ресурсы. Ресурсы сегодня являются ключевым понятием любого курса по геополитике, который читается в любом вузе, в том числе и в нашей стране. Мне кажется, что война сегодня идет прежде всего против человеческой идентичности. Все, что происходит сейчас в мире, свидетельствует именно об этом.

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения-3

Константин Курылев, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор исторических наук, профессор (Россия):
Это война в долгую, за души, за самосознание индивида, нации. Это война за размывание идентичности, но при этом нельзя сбрасывать со счетов и традиционные интересы коллективного Запада ввиду борьбы за ресурсы, территории, влияние.

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения-5

Алексей Комов, глава аналитического центра «Семейная политикa.РФ», представитель Всемирного конгресса семей в России:
Мне кажется, это является тем нервом оголенным, который разделяет людей в XXI веке. И мы видим, с какой скоростью идет отход от традиционных христианских семейных ценностей в Европе, Америке. В России и Беларуси, еще некоторые страны являются противоположным полюсом в этой борьбе. Другие страны БРИКС, третьего мира, развивающиеся страны смотрят на ту позицию, которую Россия занимает, понимают, что в этом есть надежда, сила. Страна занимает четкую позицию по вопросам традиционных ценностей, это является надеждой для многих и на Западе. Те силы, которые правят на Западе, захватили контроль несколько столетий назад, они ведут дегуманизацию, отказа человека от образа божьего, от тех основ, на которых возникла великая европейская цивилизация, счет идет на несколько поколений. Если сейчас на Западе не удастся остановить этот процесс, то мрачные сценарии могут вырисовываться в обозримом будущем.

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«Раскол в мире идет в борьбе за душу человечества». Какая роль Запада?

# Международная политика # общество # Татьяна Солодовникова # Константин Курылев

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