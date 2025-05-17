К мирному урегулированию конфликта в Украине можно пройти лишь на высшем уровне правительств Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

В публикации указывается, что Вашингтон является главным участником в прокси-войне против РФ. А «выходки» и «показушные действия» представителей Киева в течение текущей недели демонстрируют отсутствие «шансов для достижения значимого и прочного мира» в случае ограничения переговоров «текущим уровнем», подчеркивает издание.

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