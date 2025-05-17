В Минске впервые с официальным визитом находится Католикос всех армян Гарегин II

Укрепить межконфессиональные связи, сохранить общее духовное и историческое наследие. В Минске впервые с официальным визитом находится Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он осветит первую в Беларуси Армянскую апостольскую церковь.

Символично, что это знаковое событие состоится в юбилейный год Великой Победы. Выражая почтение памяти героев, отдавших жизни за мирное небо, среди которых было и немало армян, сегодня Верховный Патриарх и Католикос всех армян возложил цветы к монументу Победы в центре Минска.

Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян:

Беларусь во время Великой Отечественной войны прошла через трудные испытания и понесла огромные потери. Но в то же время внесла свой огромный вклад в победу над фашизмом. Перед этим священным мемориалом мы возносим наши молитвы, чтобы в человеческой жизни прекратились войны. И зло фашизма было искоренено. Мы также хотели бы выразить нашу благодарность как властям вашей страны, так и всем белорусам за доброжелательное отношение к чадам нашего народа, проживающим в Беларуси.

В годы Великой Отечественной в боях за нашу страну участвовали более пятидесяти тысяч армян. Из них почти 15 тысяч так никогда и не вернулись на Родину. За упокоение их душ сегодня молились в центре Минска.