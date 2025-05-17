Семейный велофестиваль «Першы ровар» прошёл во Фрунзенском районе Минска

Сегодняшний праздник объединяет людей, для которых изречение древних мыслителей «В здоровом теле здоровый дух» является важнейшим жизненным принципом. Ну а чтобы он таковым стал у тех, кто только начинает взрослеть, в нашей стране делается многое, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая в Минске прошел семейный велокарнавал с необычными эстафетами и развлекательной программой. Он собрал около 700 участников. Самому младшему всего два года. Те, кто постарше, могли принять участие в эстафетах различного уровня сложности. В программе также массовые заезды на скорость, фигурное вождение, семейные соревнования и езда по бездорожью. В перерывах между стартами проводились мастер-классы, викторины с розыгрышем призов и концерты. Работал фудкорт.

Валерия Сасковец: Я прошла квест. Там надо было проходить задания. Нам ставили татуировки, надо было сфоткаться. И за каждое выполненное задание ставили штампик. А потом, если наберется 7 штампиков, дают подарок.

Наталья Пудак: Это наше первое соревнование. Было очень интересно. Незабываемо, наверное. Это невероятные эмоции как для детей, так и для родителей. Мы заняли второе место, чему очень рады, но есть к чему стремиться.

Мария Зыкова, организатор велосипедного клуба «Минск»:

Несмотря на погоду, даже самые маленькие участники пришли и приняли участие. Все ребята заряжены, все ребята на велосипедах, все в спортивном настроении, несмотря на погоду.

Череда велопраздников в Минске продолжится через две недели. 31 мая масштабный спортивный фестиваль пройдет на площадке у Дворца спорта. Он будет сопровождаться велопарадом по проспекту Победителей, в котором ожидается участие 20 тысяч человек.