Пресс-секретарь Президента Беларуси прокомментировала итоги переговоров в Стамбуле

Итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые завершились накануне, – это пока тактический, но успех руководства России. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт информационному агентству ТАСС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Как сообщали представители украинской делегации, работа над списками началась сразу по завершении переговоров. Отметим, это первый прямой диалог между сторонами за три года. Журналисты ТАСС спросили Наталью Эйсмонт: «Как в Минске могут прокомментировать итоги встречи?». Ответ был следующим:

Про итоги переговоров. Первое, других итогов мы и не ожидали. Переговоры, их первый раунд, к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат. Второе. В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами: это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России, – заметила пресс-секретарь главы государства.

Еще один вопрос к Наталье Эйсмонт звучал так: готова ли Беларусь организовать у себя новый раунд переговоров, если Россия и Украина о нем договорятся?

Что касается возможной организации следующих раундов переговоров, Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника – ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция. Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна. В первую очередь потому, что это напрямую касается и будущего Беларуси, – подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Напомним, с начала конфликта на Украине стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси.