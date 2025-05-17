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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём работников физической культуры и спорта

17 мая 2025 13:39
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17 мая профессиональный праздник у тех, кто выбирает здоровый и активный образ жизни, радуется успехам белорусских атлетов и продолжает добрые традиции спорта. Крепкого здоровья, благополучия, мира и новых ярких побед пожелал в День работников физической культуры и спорта всем, кто с ними связан, Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём работников физической культуры и спорта-2

«Сегодня каждому жителю Беларуси доступны современные объекты для занятий любимыми видами спорта, а физическая активность для многих стала значимой частью повседневной жизни. Мы гордимся достижениями белорусских атлетов на крупнейших международных соревнованиях. Ваши победы во славу Родины – наше национальное достояние. Благодарю работников отрасли за труд и преданность делу, большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и воспитание подрастающего поколения», – говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко

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