Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём работников физической культуры и спорта

17 мая профессиональный праздник у тех, кто выбирает здоровый и активный образ жизни, радуется успехам белорусских атлетов и продолжает добрые традиции спорта. Крепкого здоровья, благополучия, мира и новых ярких побед пожелал в День работников физической культуры и спорта всем, кто с ними связан, Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.