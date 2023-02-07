Сенаторы посетили посольства Турции и Сирии и выразили соболезнования

Беларусь неравнодушна к чужому горю. Еще вчера минчане стали приходить к посольствам Турции и Сирии, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью людей. И сегодня небезразличные жители и гости столицы несут к диппредставительствам цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остаются в стороне и представители власти. Послы пострадавших государств признаются: звонки от белорусских чиновников не прекращаются. Некоторые приходят лично, ведь доброе слово и участие в такие минуты очень ценны. Но помочь белорусы готовы и делом.

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Мы очень признательны лично Александру Лукашенко за организацию поисково-спасательной бригады тяжелого класса, которую из Беларуси направят в Турецкую Республику. И никогда не забудем слов поддержки, которые звучат сегодня от белорусского народа. Вы оказались рядом в сложное время, это позволит нам легче пережить трагедию. Скоро раны затянутся, но горечь от потерь и жертв этой катастрофы не уйдет, нам придется с ней жить.

Мохаммад аль-Умрани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:

Дружба, которая связывает нас с Беларусью, очень крепка. Катастрофа, произошедшая вчера, это доказала. У нас в стране есть поговорка: друг познается в беде. Помощь и поддержка, оказанная руководством белорусского государства и его народом, – яркое тому доказательство. Через средства массовой информации я хочу выразить свою благодарность еще раз и сказать, что мы и дальше будем поддерживать Беларусь на международной арене.