«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы

Продолжаем следить за происходящим в Турции и Сирии. В ночь на 6 февраля страны оказались в эпицентре мощнейшего землетрясения. В Министерстве иностранных дел рассказали, что двое наших соотечественников, находящихся сейчас в Турции, не выходят на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока информации о пострадавших белорусах не поступало.

Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. К поискам подключились тысячи людей. Они делают все возможное, чтобы извлечь из-под завалов выживших, но из-за масштабов разрушений всем помочь не удается.

Мы слышали людей под завалами. Они кричали и просили о помощи, они умоляют, чтобы их спасли. Но что мы можем сделать, как мы можем их спасти?

По самым скромным подсчетам, стихия уничтожила тысячи зданий. Для тех, кто лишился крова, разбивают специальные лагеря. Это землетрясение в Турции стало самым сильным за последние 80 лет. В стране объявлен общенациональный траур. Спасательные работы продолжаются и в Сирии. Там жертвами стихии стали около тысячи граждан. Власти делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим жителям.