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«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы

07 февраля 2023 12:03
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Продолжаем следить за происходящим в Турции и Сирии. В ночь на 6 февраля страны оказались в эпицентре мощнейшего землетрясения. В Министерстве иностранных дел рассказали, что двое наших соотечественников, находящихся сейчас в Турции, не выходят на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока информации о пострадавших белорусах не поступало.

«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы-1

Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. К поискам подключились тысячи людей. Они делают все возможное, чтобы извлечь из-под завалов выживших, но из-за масштабов разрушений всем помочь не удается.

«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы-4

Мы слышали людей под завалами. Они кричали и просили о помощи, они умоляют, чтобы их спасли. Но что мы можем сделать, как мы можем их спасти?

«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы-7

По самым скромным подсчетам, стихия уничтожила тысячи зданий. Для тех, кто лишился крова, разбивают специальные лагеря. Это землетрясение в Турции стало самым сильным за последние 80 лет. В стране объявлен общенациональный траур. Спасательные работы продолжаются и в Сирии. Там жертвами стихии стали около тысячи граждан. Власти делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим жителям.

«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы-10

Мохаммед Хиджази, глава городского совета Алеппо:
Мы эвакуировали людей из всех зданий, которые считали опасными. Приюты начали принимать людей. Комитеты общей безопасности проверят все здания, как только смогут.

«Они умоляют, чтобы их спасли». В Турции и Сирии продолжаются поисковые работы-13

Помощь в ликвидации последствий стихии Турции уже предложили 45 стран и международные организации. Не останется в стороне и Беларусь. В Турцию отправится аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН. В зоне бедствия будет работать отряд специального назначения «Зубр» из 64 специалистов. Также ведомства прорабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшей от мощных подземных толчков Сирии.

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# Землетрясение # Мохаммед Хиджази # Фотофакт

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