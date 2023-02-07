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Борт с белорусскими спасателями готовится к отправке в Турцию

07 февраля 2023 14:29
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В пострадавших от землетрясения районах Турции введено чрезвычайное положение. Число жертв сокрушительного удара стихии увеличивается буквально каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Информации о пострадавших белорусах пока не поступало.  

Борт с белорусскими спасателями готовится к отправке в Турцию-1

Помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения странам окажет Беларусь. В Турцию направится отряд специального назначения «Зубр» из 64 специалистов. На аэродроме в Мачулищах всю необходимую технику для проведения спасательных работ погрузили в транспортный самолет. Борт уже готовится к отправке.  

Борт с белорусскими спасателями готовится к отправке в Турцию-4

Александр Фаустов, заместитель командира 50 смешанной авиационной базы:  
На данный момент загружены два специальных автомобиля и груз общей сложностью 25 тонн. Самолетом будет преодолено 4 100 километров, время в полете займет около шести часов. Белорусские военнослужащие совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям оказывали помощь не только Турецкой Республике, но также в 2020 году (феврале), когда началась пандемия COVID-19 в Китае, этим же экипажем и этим же самолетом с этого же аэродрома доставлялся гуманитарный груз в Китайскую Народную Республику. И также Китай когда оказывал помощь нам, этим же самолетом доставлялся груз из Китая обратно. Для белорусских военнослужащих, экипажей, подготовленных на нашей базе, никаких сложностей не представляет, мы можем доставить груз в любую точку мира в установленные сроки. Выполним практически любую задачу.  

Кроме того, белорусские ведомства сейчас прорабатывают вопрос оказания гуманитарной помощи Сирии.  

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Фаустов # Фотофакт

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