Прямой эфир

«Базовые основы обязательно нужны». Почему женщина может быть меркантильной?

04 декабря 2022 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о психологии вообще потребительских отношений в нашем мире. Мне кажется, он становится все больше меркантильным. Девушки меркантильные. Что уже говорить, мужчины становятся меркантильными. Светлана, как вы считаете, это потребительское отношение – это нормально или нет?

«Базовые основы обязательно нужны». Почему женщина может быть меркантильной?-1

Светлана Агарвал, певица:
В какой-то мере, да, нормально. Потому что, вообще, я считаю, в отношениях деньги и чувства просто переплетены, то есть без этого никак. Чтобы семье жить благополучно, естественно, благосостояние какое-то должно быть, базовые основы обязательно нужны.

Ольга Шерснева:
Сейчас девушки все больше отказываются от любви, чувств и живут с мужчиной только из-за денег.

«Базовые основы обязательно нужны». Почему женщина может быть меркантильной?-4

Светлана Агарвал:
В принципе, мир меняется со временем – ничего страшного. Для этого мы здесь, чтобы пояснить, что все-таки, естественно, чувства рулят. Но, понятное дело, материальное, финансовое состояние все равно нужно учитывать – это нормально. Потому что любая девушка – это будущая мать. Она должна знать, что защищена, будет накормлена, ее детеныши тоже будут накормлены.

«Выйти замуж за олигарха». Какие женщины предпочитают жить за чужой счет и готовы ли что-то отдавать взамен – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Светлана Агарвал # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села
04 декабря 2022 15:38

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села

Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах
04 декабря 2022 15:05

Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах

Что сейчас происходит на белорусских границах с Украиной и Польшей? Рассказал начальник Оперативной таможни
04 декабря 2022 14:36

Что сейчас происходит на белорусских границах с Украиной и Польшей? Рассказал начальник Оперативной таможни