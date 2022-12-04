«Базовые основы обязательно нужны». Почему женщина может быть меркантильной?
Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о психологии вообще потребительских отношений в нашем мире. Мне кажется, он становится все больше меркантильным. Девушки меркантильные. Что уже говорить, мужчины становятся меркантильными. Светлана, как вы считаете, это потребительское отношение – это нормально или нет?
Светлана Агарвал, певица:
В какой-то мере, да, нормально. Потому что, вообще, я считаю, в отношениях деньги и чувства просто переплетены, то есть без этого никак. Чтобы семье жить благополучно, естественно, благосостояние какое-то должно быть, базовые основы обязательно нужны.
Ольга Шерснева:
Сейчас девушки все больше отказываются от любви, чувств и живут с мужчиной только из-за денег.
Светлана Агарвал:
В принципе, мир меняется со временем – ничего страшного. Для этого мы здесь, чтобы пояснить, что все-таки, естественно, чувства рулят. Но, понятное дело, материальное, финансовое состояние все равно нужно учитывать – это нормально. Потому что любая девушка – это будущая мать. Она должна знать, что защищена, будет накормлена, ее детеныши тоже будут накормлены.
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