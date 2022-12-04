«Базовые основы обязательно нужны». Почему женщина может быть меркантильной?

Каждый из нас мечтает о лучшей жизни. Кто-то добивается поставленных целей самостоятельно, а кто-то предпочитает это сделать за чужой счет. О том, как некоторые умудряются взобраться на чужую шею, что делать, если вас попросту используют, и почему сейчас потребительское отношение – это привычное дело, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о психологии вообще потребительских отношений в нашем мире. Мне кажется, он становится все больше меркантильным. Девушки меркантильные. Что уже говорить, мужчины становятся меркантильными. Светлана, как вы считаете, это потребительское отношение – это нормально или нет?