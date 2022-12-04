Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах
Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная-2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.
Влада Родовская, корреспондент:
Сельское хозяйство для белорусов – это все. А достойный урожай года зависит от сотрудников этой благородной, но непростой профессии. Каждая минута на работе для них на вес золота. Вкусные и полезные продукты на столах появляются благодаря этим людям. Сегодня мы поближе познакомимся с хлеборобами и не только, а также узнаем все нюансы урожая-2022.
Возвращаясь в минувшее лето, первое, что вспоминается – как механизатор за механизатором очень отточенно и слаженно убирают колосистые поля во всех регионах. С самого утра и до поздней ночи. Время, как и хлеб, не ждет. Сейчас же урожай уже убран. Цифры даже кажутся каким-то фантастическими – намолочено больше 10 миллионов тонн зерна. Поделите на каждого жителя нашей страны, и вы поймете, что без хлеба мы не останемся.
Минусовая температура, снег и гектары огромной земли. Казалось бы, что делать в такую погоду? На этот вопрос крестьяне отвечают смело – работа найдется круглый год. Ведь кто, как не они, обеспечат горожан банальными продуктами? Работники стараются для всех, не покладая рук в каждый сезон. А чтобы убедится наверняка, отправляемся в Дзержинский район. Это поля хозяйства «Крутогорье-Петковичи».
Предприятие можно без сомнений назвать передовиком. Здесь растят зерновые и кукурузу, рапс и картофель – перечислять на самом деле можно очень долго. Мясо и молоко – то, чего больше всего хочется – здесь в топах. Если коротко, рабочий процесс налажен, начиная от поля и заканчивая прилавком магазина. Кстати, занимают они больше 20 % сельхозземель всего района. Немаленькая площадь.
Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
По размерам сегодня наше предприятие занимает 24 % сельхозземель Дзержинского района. Это чуть больше 15 тысяч [гектаров – прим. ред.]. Почти 11 тысяч – пашни, 13,5 тысячи – сельхозугодья. 10 800 голов крупного рогатого скота, 3 750 голов – дойное стадо. И почти 24 тысячи свиней. Сегодня в хозяйстве работают 695 основных работников. Вот, вкратце.
Это хозяйству 90 лет. Смело можно писать год основания на этикетках – отличный, между прочим, маркетинговый ход. Вдуматься только – раньше здесь работали только пять человек. На ферме было 11 коров, 25 овец. Росли поля, развивалось животноводство. Шаг за шагом, с трудностями и прочим предприятие развилось до такого достойного масштаба.
Влада Родовская:
Каково быть руководителем такого большого хозяйства?
Юрий Климаш:
Я всегда говорю себе и всем своим подчиненным, что работа на селе – это не просто работа, а образ жизни. Если изначально человек, который приходит сюда на работу… И если ты сам выбрал этот путь – жить такой жизнью, работать так, тогда надо идти и заниматься этим. Если ты не готов к этому, не готов находиться 75 % своей жизни на работе, отдавать себя этому, земля и скот не прощают другого отношения. Ты должен реально понимать, что за тобой стоят люди, производство, ответственность.
Здесь шутят про санкции, с которыми пришлось иметь дело. За 90 лет пережили не один кризис. Выдержали все. И к этому времени на достойных позициях.
– Санкционное давление в начале года и достаточно непростой прессинг со стороны других государств повлияли на хозяйство? Может, это дало толчок для развития чего-то своего?
– Нашему хозяйству, когда все это случилось, было чуть-чуть полегче, чем другим только с той точки зрения, что мы давно максимально переходили на все белорусское. У нас автомобили – МАЗы, трактора – МТЗ, вся кормоуборочная, зерноуборочная техника – «Гомсельмаш». Поэтому, что касается технического оснащения, вопросов особо не было.
Закупки некоторых семян, средств защиты и частично ветеринарных лекарств были немного проблематичны. Однако и этот вопрос решился достаточно быстро. Как итог – для многих санкции стали не проблемой, а, наоборот, толчком.
Уборочной в хозяйстве довольны. В горячее время состояние всех посевов контролировали и мониторили, все потери сводили к минимуму. Поэтапно также соблюдалась технология, начиная от выбора качественных семян и заканчивая подкормкой и обработкой. За этими сухими фразами – обычный профессиональный подход, причем ежедневный. Именно за это качество так любят белорусские продуты не только на родине, но и за границей.
Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села – читайте здесь.
– Какие итоги уборочной в этом году?
Юрий Климаш:
По нашим оценкам, довольно-таки положительные. При всех трудностях, которые возникали в начале года, я имею в виду закупки и другое, год оказался довольно благоприятным. Итоги года оказались благоприятными и по растениеводству, и по животноводству. Ожидаемый результат производства валовой продукции, прогнозные показатели, которые нам доведены, мы выполним однозначно. Что касается выращивания картофеля, мы добавили почти 4 000 тонн. В общем, результатами сельскохозяйственного года мы довольны. И самое главное, что все, что мы получили, приносит прибыль, рентабельность продаж. То ест экономически выгодно. Экономика нас сегодня тоже радует, удовлетворяет. Со специалистами считаем, что год удачный, хотя был очень непростой и были определенные сложности.
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