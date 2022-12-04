Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах

Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная-2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.

Влада Родовская, корреспондент:

Сельское хозяйство для белорусов – это все. А достойный урожай года зависит от сотрудников этой благородной, но непростой профессии. Каждая минута на работе для них на вес золота. Вкусные и полезные продукты на столах появляются благодаря этим людям. Сегодня мы поближе познакомимся с хлеборобами и не только, а также узнаем все нюансы урожая-2022.

Возвращаясь в минувшее лето, первое, что вспоминается – как механизатор за механизатором очень отточенно и слаженно убирают колосистые поля во всех регионах. С самого утра и до поздней ночи. Время, как и хлеб, не ждет. Сейчас же урожай уже убран. Цифры даже кажутся каким-то фантастическими – намолочено больше 10 миллионов тонн зерна. Поделите на каждого жителя нашей страны, и вы поймете, что без хлеба мы не останемся.

Минусовая температура, снег и гектары огромной земли. Казалось бы, что делать в такую погоду? На этот вопрос крестьяне отвечают смело – работа найдется круглый год. Ведь кто, как не они, обеспечат горожан банальными продуктами? Работники стараются для всех, не покладая рук в каждый сезон. А чтобы убедится наверняка, отправляемся в Дзержинский район. Это поля хозяйства «Крутогорье-Петковичи».

Предприятие можно без сомнений назвать передовиком. Здесь растят зерновые и кукурузу, рапс и картофель – перечислять на самом деле можно очень долго. Мясо и молоко – то, чего больше всего хочется – здесь в топах. Если коротко, рабочий процесс налажен, начиная от поля и заканчивая прилавком магазина. Кстати, занимают они больше 20 % сельхозземель всего района. Немаленькая площадь.





Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

По размерам сегодня наше предприятие занимает 24 % сельхозземель Дзержинского района. Это чуть больше 15 тысяч [гектаров – прим. ред.]. Почти 11 тысяч – пашни, 13,5 тысячи – сельхозугодья. 10 800 голов крупного рогатого скота, 3 750 голов – дойное стадо. И почти 24 тысячи свиней. Сегодня в хозяйстве работают 695 основных работников. Вот, вкратце.

Это хозяйству 90 лет. Смело можно писать год основания на этикетках – отличный, между прочим, маркетинговый ход. Вдуматься только – раньше здесь работали только пять человек. На ферме было 11 коров, 25 овец. Росли поля, развивалось животноводство. Шаг за шагом, с трудностями и прочим предприятие развилось до такого достойного масштаба. Влада Родовская:

Каково быть руководителем такого большого хозяйства?

Юрий Климаш:

Я всегда говорю себе и всем своим подчиненным, что работа на селе – это не просто работа, а образ жизни. Если изначально человек, который приходит сюда на работу… И если ты сам выбрал этот путь – жить такой жизнью, работать так, тогда надо идти и заниматься этим. Если ты не готов к этому, не готов находиться 75 % своей жизни на работе, отдавать себя этому, земля и скот не прощают другого отношения. Ты должен реально понимать, что за тобой стоят люди, производство, ответственность.



Здесь шутят про санкции, с которыми пришлось иметь дело. За 90 лет пережили не один кризис. Выдержали все. И к этому времени на достойных позициях.

– Санкционное давление в начале года и достаточно непростой прессинг со стороны других государств повлияли на хозяйство? Может, это дало толчок для развития чего-то своего?

– Нашему хозяйству, когда все это случилось, было чуть-чуть полегче, чем другим только с той точки зрения, что мы давно максимально переходили на все белорусское. У нас автомобили – МАЗы, трактора – МТЗ, вся кормоуборочная, зерноуборочная техника – «Гомсельмаш». Поэтому, что касается технического оснащения, вопросов особо не было.



Закупки некоторых семян, средств защиты и частично ветеринарных лекарств были немного проблематичны. Однако и этот вопрос решился достаточно быстро. Как итог – для многих санкции стали не проблемой, а, наоборот, толчком.

Уборочной в хозяйстве довольны. В горячее время состояние всех посевов контролировали и мониторили, все потери сводили к минимуму. Поэтапно также соблюдалась технология, начиная от выбора качественных семян и заканчивая подкормкой и обработкой. За этими сухими фразами – обычный профессиональный подход, причем ежедневный. Именно за это качество так любят белорусские продуты не только на родине, но и за границей. Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села – читайте здесь.