Что сейчас происходит на белорусских границах с Украиной и Польшей? Рассказал начальник Оперативной таможни

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Безопасность, оперативность, профессионализм. Именно такие слова ассоциируются с белорусской таможней. Особенно сейчас, в такое непростое время, когда вопросы безопасности во всем мире находятся в приоритете, понимаешь, насколько это сложная и ответственная работа, имя которой – таможенное дело. И именно на эти темы мы поговорим с членом Совета Республики, начальником Оперативной таможни, государственным советником таможенной службы III ранга Феликсом Яшковым. Как работает Оперативная таможня? Никита Рачиловский:

Вы являетесь начальником Оперативной таможни. Расскажите, пожалуйста, про нее и вашу деятельность как начальника?

Феликс Яшков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Начальником Оперативной таможни я работаю с 1 ноября текущего года. Уже месяц в должности. Оперативная таможня – одна из 8 таможен Республики Беларусь. Понятно, что таможня со своей спецификой, присущей только ей. Мы боремся с трансграничной преступностью. В сфере нашего интереса незаконные перемещения товаров, которые запрещены либо ограничены в перемещении через таможенную границу: наркотические средства, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, валюта. Мы работаем на всей территории нашей страны. Такая специфика работы требует, чтобы каждый из наших сотрудников был в постоянной готовности не только в рабочее время, но и в любое время суток быть готовым прибыть на работу и выполнять свои обязанности. Понятно, что это требует собранности, сосредоточенности, дисциплинированности, требует больших знаний. Пользуясь случаем, хотел бы сказать: за инициативность и готовность к работе больше спасибо сотрудникам нашей Оперативной таможни. От меня как начальника требуется сделать все, чтобы работа таможни была организована эффективно, чтобы все задачи, которые ставились перед таможней, были выполнены. Никита Рачиловский:

Почему именно таможенное дело? Как вы выбрали для себя этот путь? Феликс Яшков:

Можно было бы сказать, что по призванию, но, наверное, это было бы не совсем верно. До 1995 года я служил в вооруженных силах. Потом получилось так, что достаточно серьезное сокращение происходило в силовых ведомствах, я тоже попал под сокращение. Я с детства не представлял себя без службы, без форменной одежды, без погон, и появилась возможность устроиться на работу на таможню в Могилеве. Я этой возможностью воспользовался и этому обстоятельству чрезвычайно рад и горд, что сейчас я уже достаточно продолжительное время работаю в таможенных органах.

Никита Рачиловский:

Каким должен быть современный сотрудник в таможенном деле? Феликс Яшков:

Профессия таможенника очень сложная. Я бы сказал, что само название профессии интегративное, потому что оно, как и определение «врач», объединяет в себе разные компетенции, различного рода знания. Наши сотрудники должны обладать знаниями и в области экономики, быть неплохими юристами, должны хорошо знать принципы организации таможенного контроля, отчасти и инженерные знания требуются в нашей работе. Такая интегративная профессия, которая требует сосредоточенности, требует, чтобы сотрудник постоянно поддерживал себя в актуальном состоянии. Никита Рачиловский:

Поделитесь, пожалуйста, как обстоят сегодня дела на южных границах нашей страны? Что происходит сейчас на границах?

Феликс Яшков:

До прихода в Оперативную таможню я был начальником Гомельской таможни, поэтому имел возможность наблюдать, как на границе с нашим южным соседом развивается ситуация. Достаточно четко и подробно и ситуации военно-политической говорили руководители Министерства обороны нашей страны, КГБ и Государственного пограничного комитета. Характеристику ситуации на южных рубежах давали достаточно четко. Могу сказать, что беспокоит, что с украинской стороны возможны провокации. К сожалению, мы слышали, что вооруженный человек со стороны Украины нарушил нашу государственную границу в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда. Нередко с территории Украины беспилотные летательные аппараты пытаются проникать на территорию нашей страны. Понятно, что наши пограничники предпринимают все необходимые меры, что купировать негативные последствия этих провокаций. Несмотря на то, что ситуация напряженная, она стабильная, контролируемая, и наши заинтересованные министерства и ведомства прекрасно знают, какой ответ надо давать на все эти провокации. А сотрудники таможен, которые на южных рубежах находятся, тоже встроены в эту систему, четко знают свои обязанности и выполняют их достойно. Что касается западной границы нашей страны, все мы прекрасно знаем, что наши западные партнеры постарались устроить транспортный коллапс на границе, ограничили в праве на передвижение наших и российских перевозчиков. Белорусская таможенная служба в очень сложной ситуации нашла выход. Вы, наверное, слышали о перегрузках, перецепках товаров, когда с одних транспортных средств перегружаются товары, перецепляются грузовые отсеки другим транспортным средствам, которым разрешено въезжать в ЕС. Тем самым восстановили грузовое движение на западной границе, хотя ситуация несколько далека от полной нормализации, но принятыми мерами удалось предотвратить самые неприятные последствия – полная остановка грузового потока через границу. С какими вопросами часто сталкивается сенатор?

Никита Рачиловский:

В ходе работы с нашими гражданами с какими вопросами вам приходится сталкиваться наиболее часто? Феликс Яшков:

Очень много вопросов касается деятельности ЖКХ. Элементарные вопросы: какой-то ремонт дома, покраска, ремонта моста и еще что-то. Есть вопросы, которые касаются начислений пенсий, кто-то обращается с вопросами, касающимися иных компенсационных выплат. Обращаются люди с вопросами, касающимися споров между собой, между соседями. Такие вопросы, может быть, обычны, но они важны для тех, кто обращается. Самое главное – очень серьезно к ним относиться и помочь в максимальном объеме, сделать все для того, чтобы этот вопрос был разрешен, с которым обратились. Никита Рачиловский:

А что значит лично для вас быть сенатором? Феликс Яшков:

Это большая ответственность. Где большие права, большие полномочия, там большая ответственность. Самое главное в этой работе – не сделать так, чтобы люди могли сказать, что сенатор, которому доверили, что-то не сделал, что от него зависело, и не выполнил, что пообещал. Поэтому я из этих соображений стараюсь исходить. Что должна знать молодежь? Никита Рачиловский:

Какую сегодня основную мысль нужно доносить до подрастающего поколения?

Феликс Яшков:

У нас замечательная молодежь. Она любознательная, образованная, очень энергичная и инициативная. С молодыми людьми очень приятно общаться. Самое главное – быть естественным, когда общаешься с молодежью. Тогда они людям старшего поколения простят, что мы каких-то новых слов не знаем или какими-то гаджетами не совсем уверенно пользуемся. Если говорить серьезно, молодежь – это наше будущее. На вас вся надежда, потому что вы будете и дальше строить нашу страну. В каком направлении наша страна пойдет, зависит во многом, если не во всем, от тех замечательных молодых людей, которые в нашей стране сейчас учатся, приобретают новую профессию, у которых все впереди, перед ними открыты все двери. Сенатор о роли исторической памяти в современном мире Никита Рачиловский:

На что нужно обращать особое внимание, когда мы говорим про сохранение исторической памяти? Феликс Яшков:

Историческая память – это то, что нас связывает, объединяет, то, что позволяет нам развиваться, двигаться вперед. Это цементирующая сила. Что такое историческая память? Это то, что дает нам возможность понимать, кто мы, откуда мы, как формировался белорусский народ, как формировалось наше государство, как развивалось, какие знаковые события были в истории нашей страны, нашего народа. Понимание всего этого позволяет нам строить дальнейшую перспективу и развивать наше общество, наше государство. Историческая память – вещь очень тонкая. Если ей попытаются вредить, что сегодня пытается делать и 5-я колонна, к сожалению, и наши недруги за рубежом, если мы все-таки исказим нашу историческую память, если прервется связь между поколениями, последствия будут очень нехорошими. Поэтому историческую память надо беречь, защищать от нападок, и мы все должны понимать: не имея духовного ориентира перед собой, мы можем потерять многое, если не все.

Никита Рачиловский:

Не могли бы вы рассказать историю своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне? Феликс Яшков:

Сложилось так, что оба моих деда погибли практически в самом начале войны. У моей супруги один дед вернулся, он воевал в ВОВ, бил немцев, а потом ему удалось поучаствовать и в войне с Японией. Был очень тяжело ранен. Очень простой человек, он работал в колхозе, но о войне он не любил говорить. Он много не рассказывал, что-то его останавливало, как и многих фронтовиков. Многие из тех, кого я знал, не любили говорить о войне. Слишком тяжелые воспоминания. Никита Рачиловский:

Как вы проводите свое свободное время? Феликс Яшков:

Я очень люблю природу. Я люблю бывать на свежем воздухе, очень уважаю рыбалку, стараюсь не пропустить возможность поехать и половить рыбу. Коллекционирую значки. Меня очень интересует таможенная тематика, значки современной белорусской таможни. Без скромности скажу, что у меня одна из самых полных коллекций в нашей стране.