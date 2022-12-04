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Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села

04 декабря 2022 15:38
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Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная-2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать.

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Отправляемся в хранилище. Там своими глазами можно увидеть результат работы на полях.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-1

Влада Родовская, корреспондент:
В картофельном хранилище кипит работа. Здесь тонны полезного и вкусного корнеплода. Специальные электропушки поддерживают температуру до 5 градусов, чтобы каждому потребителю достался только качественный продукт.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-4

Огромные горы картофеля впечатляют. Машины перевозят и распределяют тонны второго хлеба каждую минуту. Приемный бункер первично отбирает картофелины от камней и испорченных клубней. Только после тщательной обработки урожай выгружают в специальные контейнеры для хранения. Но, что самое интересное, в современном маркетинге это ценится – есть место ручному труду.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-7

Как выбрать и правильно сортировать картошку?
– Механическим способом. Так как сейчас по техническим обстоятельствам мы не можем, мы сортируем ручным способом. У которой товарный вид – в ведра, в сетки. Маленькая – на семена. И потом это пойдет на посадку. Где плохая, придавленная – на корм скоту. Совсем плохая вывозится на мусорные ямы.
– Сколько длится ваш рабочий день?
– Сейчас рабочий день – 8 часов. Во время уборки работаем по 12 часов.
– Не тяжело столько картошки перебирать?
– Конечно, тяжело. Но это же наш второй хлеб.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-10



Вадим Огорольников всего полтора года как пришел на предприятие. Но уже освоился и толк в выполнении своих дел знает. Сейчас в его задачи входит отвозить органику на поля. На минуточку, это 16 рейсов в день!

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-12

Вадим Огорольников, водитель сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Я бы не сказал, что профессия сильно тяжелая. Надо, чтобы привычка была. Зимой много работаем. Если идет стройка, щебень тягаем. То органику возим, то зерно. Так что работы хватает. Надо, чтобы удобрение было внесено хорошо. Если удобрение будет хорошее, значит, и урожай будет. Еще погодные условия чтобы были хорошие.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-15

Работа работой, а обед по расписанию, причем из самых свежих продуктов, которые сельчане сами и вырастили.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-18

Дина Понаморчук, заведующая столовой сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Ежедневно мы кормим своих сотрудников комплексным обедом, который стоит 3 рубля 15 копеек. Также у нас питаются приезжие. Обед стоит в районе 5 рублей 50 копеек либо 6 рублей. Стараемся чередовать, чтобы было вкусно. Вообще, очень нравится, люди заезжают. Очень много приезжих питаются.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-21

– Вкусно очень.
– Часто сюда ходите?
– Периодически. Наедаемся. По цене устраивает. Для работников – половина стоимости.

Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села-24

Порции большие, а самое главное – дешевые. Рацион тоже составлен с умом. И витамины, и белки, и углеводы – все в балансе. Меню разнообразное. Летом работают выездные кухни для тех, кто трудится на полях и у кого совсем нет времени. В общем, с душой и заботой.

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# Сельское хозяйство # общество # Влада Родовская # Вадим Огорольников # Дина Понаморчук # Фотофакт

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