Они сортируют картошку по 12 часов и выполняют 16 рейсов в сутки. Почувствуйте, каково быть тружеником села

Новости Беларуси. Труженики села. Чем занимаются СПК зимой и как прошла уборочная-2022? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, кто из крестьян в этом году получил государственную награду и за что. А кроме того поддержим национальный тренд и ударим по картошке – научимся ее сортировать. Четверть земель Дзержинского района – угодья «Крутогорье-Петковичи». Поговорили с директором об успехах – подробности. Отправляемся в хранилище. Там своими глазами можно увидеть результат работы на полях.

Влада Родовская, корреспондент:

В картофельном хранилище кипит работа. Здесь тонны полезного и вкусного корнеплода. Специальные электропушки поддерживают температуру до 5 градусов, чтобы каждому потребителю достался только качественный продукт.

Огромные горы картофеля впечатляют. Машины перевозят и распределяют тонны второго хлеба каждую минуту. Приемный бункер первично отбирает картофелины от камней и испорченных клубней. Только после тщательной обработки урожай выгружают в специальные контейнеры для хранения. Но, что самое интересное, в современном маркетинге это ценится – есть место ручному труду.

– Как выбрать и правильно сортировать картошку?

– Механическим способом. Так как сейчас по техническим обстоятельствам мы не можем, мы сортируем ручным способом. У которой товарный вид – в ведра, в сетки. Маленькая – на семена. И потом это пойдет на посадку. Где плохая, придавленная – на корм скоту. Совсем плохая вывозится на мусорные ямы.

– Сколько длится ваш рабочий день?

– Сейчас рабочий день – 8 часов. Во время уборки работаем по 12 часов.

– Не тяжело столько картошки перебирать?

– Конечно, тяжело. Но это же наш второй хлеб.





Вадим Огорольников всего полтора года как пришел на предприятие. Но уже освоился и толк в выполнении своих дел знает. Сейчас в его задачи входит отвозить органику на поля. На минуточку, это 16 рейсов в день!

Вадим Огорольников, водитель сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Я бы не сказал, что профессия сильно тяжелая. Надо, чтобы привычка была. Зимой много работаем. Если идет стройка, щебень тягаем. То органику возим, то зерно. Так что работы хватает. Надо, чтобы удобрение было внесено хорошо. Если удобрение будет хорошее, значит, и урожай будет. Еще погодные условия чтобы были хорошие.

Работа работой, а обед по расписанию, причем из самых свежих продуктов, которые сельчане сами и вырастили.

Дина Понаморчук, заведующая столовой сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Ежедневно мы кормим своих сотрудников комплексным обедом, который стоит 3 рубля 15 копеек. Также у нас питаются приезжие. Обед стоит в районе 5 рублей 50 копеек либо 6 рублей. Стараемся чередовать, чтобы было вкусно. Вообще, очень нравится, люди заезжают. Очень много приезжих питаются.

– Вкусно очень.

– Часто сюда ходите?

– Периодически. Наедаемся. По цене устраивает. Для работников – половина стоимости.