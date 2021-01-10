Мечтали, чтобы у дочерей были свои комнаты. Многодетная семья получила новую квартиру после шести лет ожидания

Новости Беларуси. Получение ключей – всегда значимое событие. Семья Мироненко этого Нового года ждала с особым нетерпением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник они отметили уже в новенькой квартире. Обширные жилые площади в современной многоэтажке ждали шесть лет.

Мечтали о действительно большой квартире для большой семьи, чтобы у каждой из трех дочерей была своя комната и свое личное пространство. Перед праздником оставалось только все как следует украсить. Как минимум новая елка и настроение были.

Елена Мироненко:

Ожидание чего-то нового, очень большого, хорошего, яркого. Тут красиво, особенно проспект Притыцкого. Мы даже не ожидали, что будет настолько красиво, поэтому рады. Все по расположению для нас, даже по тем же магазинам, по школе – все нормально, все в шаговой доступности.





По поводу переезда было много переживаний: как будет житься в квартире, освоятся ли в новом районе девочки. Но все прошло замечательно. Елена и Валерий с улыбкой признаются: даже с ремонтом почти справились. Остались только последние штрихи для создания уюта. Семья для них всегда была на первом месте. Чтобы помнить, откуда и куда идет род, даже составили свое семейное древо.

Валерий Мироненко:

Все начиналось с того, что мой дядя, Павлюченко Иван Тимофеевич, составил такую родословную. Мои друзья, коллеги предложили нарисовать все это в масле на холсте. Мы все это перенесли на холст. От бабули с 1790 года все это начиналось и дошло до восьмого поколения, нас.

Валерий и Елена – это мы с супругой. И дети: Анна, старшая, Арина и Алиса. Все это дядя мой составил, и перенесли на холст. Естественно, когда у дочек уже родится пополнение, мы этот холст увеличим уже.





А со следующим увеличением семьи можно будет подумать и об увеличении жилых площадей. Тем более что в городе для этого стараются создавать все условия.