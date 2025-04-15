«Нас два часа держали под дулом автомата». История узницы концлагеря

Майя Мясоедова, узница концлагеря, ребенок войны:

Здесь фотография. Вот мне 4 года, война началась. Маме было 32 года, она в концлагере погибла. В дверь постучали фашисты. Велели выходить во двор. Поставили людей полукругом, чтобы исполнить свой приговор. Черный ствол автомата страшен в руках фашистского солдата, направлен на безоружных людей. Неужели не будет солнца, мамы? Исчезнет звонкий смех детей, исчезнут радость и беспечность. Два часа прошло, казалось – вечность. Нас два часа держали под дулом автомата. Я обычно не помню даты, я не помню ничего, но мысли свои помню. У меня было такое впечатление, что начнут стрелять, а я тогда упаду под кого-нибудь. Уже тогда думала, страх у меня до сих пор. Я ложусь с этой мыслью о войне и встаю.

Рано утром подъехала машина, зашел немецкий офицер и шофер. Мама одевала сестру, посадили в машину, привезли на улицу Широкую в концлагерь, подвезли к детскому бараку. Мама держала сестру на руках, а я за маму уцепилась. У меня истерика была, я плакала, я кричала. Меня отталкивал немец, а я ногой отбивалась от него. И меня в барак с сестрой в детский. Конечно, в концлагере я день и ночь плакала. У меня очень часто кровь брали. Такой стол был, с одной руки могут взять, с другой руки. Но иногда, когда кровь не идет, давали нам кусок булки с маргарином. А потом стали давать хлеб белый с опилками.