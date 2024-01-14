Банки наводят порядок в интернете. В Беларуси появится новая система защиты от мошенников

В последнее время активизировались кибермошенники. Как выманить у белорусов деньги, новые махинации появляются чуть ли не каждый день. Но чтобы не локально бороться с онлайн-преступлениями, а нанести глобальный удар, Следственный комитет, МВД и Нацбанк разработали масштабную систему противодействия кибермошенничествам, которая появится уже в марте. Как она будет работать и какие схемы применяют мошенники, расскажет Глеб Прокофьев в программе «Неделя» на СТВ.

Минский районный отдел Следственного комитета. Именно сюда игра на валютном рынке привела жительницу центрального региона. Все началось с манящего объявления в интернете: заработай огромную сумму без особых вложений. Женщина клюнула на эту удочку и в мессенджере завязала диалог.

Начинают рассказывать, что есть возможность заработать деньги. Можно открыть брокерский счет, но для этого необходимо было положить какую-то сумму денег. В частности 450 рублей попросили, чтобы научили. Обучение идет трехдневное. После обучения криптоинвестору нашли финансового аналитика. Профессионал своего дела знает, когда нефть вырастет в цене, и дает подсказку о выгодном вложении.

У меня была сделка на 5 тысяч. Они просят открыть криптокошелек, в частности Binance, и переводить деньги через криптовалюту. Ты со своей карточки пополняешь якобы свой криптокошелек, а потом уже с него переводишь деньги на некую платформу. Якобы ты на этом брокерском счету эти денежные средства видишь. Более того, они дают тебе возможность снять денег.

Потерпевшей удалось вывести лишь 200 долларов. А когда она захотела забрать вложенные 6 тысяч долларов и остальные якобы заработанные деньги, начался ворох проблем: застрахуй счет, введи налоговый код. В результате вернуть кругленькую сумму не получилось. Жительница Пристоличья вынуждена была обратиться к правоохранителям.

Константин Степаненко, старший следователь Минского РОСК:

Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление.

А эта поврежденная дверь – последствие разговора с кибермошенником. Когда мужчина не смог взять кредит ни в одном из банков, онлайн-преступник решил отомстить неудавшейся жертве аферы.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:

Мужчину убедили, что преступники, которые хотели похитить его деньги, работают в банке. И чтобы их наказать, ему необходимо разбить входную дверь в отделении. По требованию преступников мужчина подошел к указанному зданию и камнем повредил входную дверь. Он тут же был задержан сотрудником охраны учреждения. По данному факту Дзержинским районным отделом Следственного комитета в отношении 47-летнего жителя Дзержинского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 – хулиганство.

А в Витебске на уходящей неделе виновных в киберпреступлении сыщики уже нашли. Пенсионерка поверила звонившему ей псевдоследователю. Он рассказал историю о ДТП, виновницей которого якобы стала ее сестра. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности 66-летняя женщина передала прибывшему таксисту больше 3 тысяч долларов. После чего мужчину задержали, как и его пособника.

Человек в интернете посоветовал подработку. Эти деньги должны были передать другому человеку.

Александр Макарюк, заместитель начальника криминальной милиции УВД Витебской области:

Молодой человек под присмотром оперативников отправился в торговый центр Витебска, чтобы передать посылку следующему исполнителю, которым оказался 38-летний житель Витебска. Он должен был перевести деньги в цифровую валюту и отправить злоумышленникам на криптокошелек.

Личность звонившего псевдоследователя установить пока не удалось. Ведь, как правило, онлайн-мошенники звонят из-за рубежа. Есть информация, что подобных колл-центров немало в соседней Украине. Но трансграничный характер преступлений усложняет расследование таких уголовных дел.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В настоящее время сотрудничество с украинскими коллегами не ведется ввиду сложившейся обстановки. Очень политизировано сотрудничество со смежными странами. Тем не менее белорусы тоже не лыком шиты, могут дать отпор онлайн-преступникам. В Сети завирусились записи разговоров: несостоявшиеся потерпевшие троллят мошенников.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Уже в марте этого года в нашей стране появится новый механизм для борьбы с онлайн преступниками. Масштабная система противодействия кибермошенничеству позволит вычислять подозрительные транзакции. После чего банки смогут оперативно их приостанавливать. Белорусские банки смогут приостанавливать подозрительные транзакции.