Новости Беларуси. Трагедия и боль всей нации. Ровно 80 лет назад в деревне Ола фашисты зверски убили 1 758 человек. В 12 раз больше, чем в печально известной Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годовщину их гибели на мемориале в Светлогорском районе прошел митинг-реквием.

Зимой 1944-го небольшая деревня оказалась в прифронтовой зоне. Поскольку располагалась в лесу, туда пришли прятаться люди из соседних 12-ти сел. До освобождения они не дожили всего две недели. Карательную операцию эсэсовцы начали на рассвете.

Женщин, детей и стариков расстреливали прямо в домах. Оставшихся согнали в большой колхозный сарай и подожгли. Тех, кто пытался бежать, добивали пулеметными очередями.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

Свидетель уцелевший говорит, что они были в черной форме, то есть это были эсэсовцы. Окружили эту деревню и расправились со всеми жителями, в том числе с детьми. Больше всего здесь было детей. Люди пришли в родную деревню. Но рука возмездия настигла тех, кто отдавал приказы уничтожить Олу. Отдать дань уважения павшим здесь мирным жителям собрались представители всех районов Гомельской области. Участники митинга возложили к мемориалу цветы и венки, а в воздухе разносился перезвон колоколов – своеобразная перекличка всех сожженных деревень Беларуси.

Артем Колесов, учащийся Коротковичской средней школы:

Уже несколько раз ездил сюда: с родителями и со школой. Мы – подрастающее поколение, которое должно помнить и знать. Даже стойкие бойцы Красной армии, обнаружившие Олу вскоре после трагедии, с содроганием вспоминали об увиденном. Чудовищная тактика была отработана на множестве белорусских деревень. Этой же так и не удалось восстать из пепла... Теперь здесь мемориал. Он прячется среди густых лесов, но путь к нему находят тысячи белорусов. Во всеуслышание об этой трагедии в Светлогорском районе заговорили относительно не так давно.

В декабре 2019-го во время встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов одна из участниц диалога в подробностях рассказала Александру Лукашенко о трагедии Олы и проекте по увековечиванию памяти погибших там. Президент его поддержал.