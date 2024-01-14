Боль нации. В Беларуси вспоминают жертв трагедии в деревне Ола – фашисты зверски убили там 1758 человек
Новости Беларуси. Трагедия и боль всей нации. Ровно 80 лет назад в деревне Ола фашисты зверски убили 1 758 человек. В 12 раз больше, чем в печально известной Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годовщину их гибели на мемориале в Светлогорском районе прошел митинг-реквием.
Зимой 1944-го небольшая деревня оказалась в прифронтовой зоне. Поскольку располагалась в лесу, туда пришли прятаться люди из соседних 12-ти сел. До освобождения они не дожили всего две недели. Карательную операцию эсэсовцы начали на рассвете.
Женщин, детей и стариков расстреливали прямо в домах. Оставшихся согнали в большой колхозный сарай и подожгли. Тех, кто пытался бежать, добивали пулеметными очередями.
Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:
Свидетель уцелевший говорит, что они были в черной форме, то есть это были эсэсовцы. Окружили эту деревню и расправились со всеми жителями, в том числе с детьми. Больше всего здесь было детей. Люди пришли в родную деревню. Но рука возмездия настигла тех, кто отдавал приказы уничтожить Олу.
Отдать дань уважения павшим здесь мирным жителям собрались представители всех районов Гомельской области. Участники митинга возложили к мемориалу цветы и венки, а в воздухе разносился перезвон колоколов – своеобразная перекличка всех сожженных деревень Беларуси.
Артем Колесов, учащийся Коротковичской средней школы:
Уже несколько раз ездил сюда: с родителями и со школой. Мы – подрастающее поколение, которое должно помнить и знать.
Даже стойкие бойцы Красной армии, обнаружившие Олу вскоре после трагедии, с содроганием вспоминали об увиденном. Чудовищная тактика была отработана на множестве белорусских деревень. Этой же так и не удалось восстать из пепла... Теперь здесь мемориал. Он прячется среди густых лесов, но путь к нему находят тысячи белорусов. Во всеуслышание об этой трагедии в Светлогорском районе заговорили относительно не так давно.
В декабре 2019-го во время встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов одна из участниц диалога в подробностях рассказала Александру Лукашенко о трагедии Олы и проекте по увековечиванию памяти погибших там. Президент его поддержал.
И уже когда Беларусь отмечала 75-летие Великой Победы, Президент принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола. Теперь там есть и музей, который хранит не одну историю, прошедшую в годы Великой Отечественной войны. В местной церквушке зажигают свечи в память о безвинно убиенных.