Новости по тегу #Мария Никитина

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, в результате которого пострадали четыре человека.
По предварительной информации Следственного комитета, подросток вместе с приятелем находился возле неэксплуатируемого здания.
Про обстоятельства ЧП рассказали в Следственном комитете.
Безрассудный обгон стал причиной гибели человека. Установлены обстоятельства ДТП, которое случилось весной в Воложине.
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