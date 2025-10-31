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Новости по тегу #Мария Никитина

На территории «Беларуськалия» произошёл выброс соляной кислоты: жители Солигорска вне зоны риска
31 октября 2025 17:46

На территории «Беларуськалия» произошёл выброс соляной кислоты: жители Солигорска вне зоны риска

Подросток в Борисовском районе сорвался с крыши после попытки сделать селфи на заброшке
19 августа 2025 07:06

Подросток в Борисовском районе сорвался с крыши после попытки сделать селфи на заброшке

В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля
15 июля 2025 07:20

В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля

В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах ДТП в Воложине с гибелью человека
09 июля 2025 07:16

В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах ДТП в Воложине с гибелью человека

Банки наводят порядок в интернете. В Беларуси появится новая система защиты от мошенников
14 января 2024 17:09

Банки наводят порядок в интернете. В Беларуси появится новая система защиты от мошенников

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»
04 ноября 2023 17:12

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»

Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане
28 августа 2023 10:49

Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане

Двойное убийство в Крупках. Мужчина из ревности застрелил жену и её знакомого
17 апреля 2023 13:48

Двойное убийство в Крупках. Мужчина из ревности застрелил жену и её знакомого

Жителя Заславля заключили под стражу за оскорбления Президента в интернете
04 апреля 2023 10:39

Жителя Заславля заключили под стражу за оскорбления Президента в интернете