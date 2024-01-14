«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента

Неделя была богата на красивые события. В пятницу, 12 января, состоялся прием от имени Президента на старый Новый год. Среди тех, кто получил приглашение на это мероприятие, журналисты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, врачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это было, смотрите здесь.

Одним словом, все те, кто и на праздники (и на Новый год тоже), и вообще 365 дней отдан своему делу. Спасает людей, принимает решения государственной важности, обеспечивает нашу безопасность, в том числе информационную. Но старый Новый год как раз для того и создан, чтобы еще раз окунуться в эту незабываемую атмосферу зимних праздников.

Как встретишь старый Новый год, так и его и проведешь. Было красиво и душевно, но, судя по всему, 2024-й готовит нам много сюрпризов, которые будут не всегда приятными.