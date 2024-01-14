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«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента

14 января 2024 16:42
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Неделя была богата на красивые события. В пятницу, 12 января, состоялся прием от имени Президента на старый Новый год. Среди тех, кто получил приглашение на это мероприятие, журналисты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, врачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как это было, смотрите здесь.

«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента-1

Одним словом, все те, кто и на праздники (и на Новый год тоже), и вообще 365 дней отдан своему делу. Спасает людей, принимает решения государственной важности, обеспечивает нашу безопасность, в том числе информационную. Но старый Новый год как раз для того и создан, чтобы еще раз окунуться в эту незабываемую атмосферу зимних праздников.

«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента-4

Как встретишь старый Новый год, так и его и проведешь. Было красиво и душевно, но, судя по всему, 2024-й готовит нам много сюрпризов, которые будут не всегда приятными.

«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента-7

Во многом глобальная повестка задает тон. Но, как отметил глава государства, несмотря на воинственные настроения сильных мира сего, мы должны сделать все, чтобы для Беларуси 2024-й прошел тихо и спокойно.

Лукашенко: «Мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство». Подробности здесь.

# Государственная политика # общество

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