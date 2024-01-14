«Идём по тонкому льду». Какие сюрпризы готовит 2024-й? Инсайды от Президента
Неделя была богата на красивые события. В пятницу, 12 января, состоялся прием от имени Президента на старый Новый год. Среди тех, кто получил приглашение на это мероприятие, журналисты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, врачи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как это было, смотрите здесь.
Одним словом, все те, кто и на праздники (и на Новый год тоже), и вообще 365 дней отдан своему делу. Спасает людей, принимает решения государственной важности, обеспечивает нашу безопасность, в том числе информационную. Но старый Новый год как раз для того и создан, чтобы еще раз окунуться в эту незабываемую атмосферу зимних праздников.
Как встретишь старый Новый год, так и его и проведешь. Было красиво и душевно, но, судя по всему, 2024-й готовит нам много сюрпризов, которые будут не всегда приятными.
Во многом глобальная повестка задает тон. Но, как отметил глава государства, несмотря на воинственные настроения сильных мира сего, мы должны сделать все, чтобы для Беларуси 2024-й прошел тихо и спокойно.
Лукашенко: «Мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство». Подробности здесь.