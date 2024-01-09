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Белорусские банки смогут приостанавливать подозрительные транзакции

09 января 2024 10:55
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Беларусь внедряет масштабную систему противодействия кибермошенничеству. Уже с весны будет действовать механизм, который позволит в автоматическом режиме отслеживать подозрительные транзакции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки смогут приостанавливать подозрительные транзакции-1

Сейчас в интернете работают международные группы мошенников. Так, за последнее время число тяжелых онлайн-афер в нашей стране увеличилось в три раза. Главная цель преступников – быстрый вывод денег за рубеж. Новая система будет выявлять нетипичное поведение клиентов и при наличии нескольких подозрительных признаков банк сможет приостановить операцию на двое суток. Например, среди признаков незаконной операции может быть онлайн-платеж с одного IP-адреса, а через некоторое время с другого.

Белорусские банки смогут приостанавливать подозрительные транзакции-4

Инна Легчилова, Начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:
Некое подобие существует в Российской Федерации, оно также называется ФинЦЕРТ. Но мы шагнули значительно дальше, нас подержали здесь правоохранительные органы, создали полноценный механизм. То есть банк приостанавливает, и тут же включаются правоохранительные органы, которые могут приостановить. И у них есть правовое поле на разборку ситуации, действительно ли эта операция была совершена на основании несанкционированного перевода денежных средств.

Система реагирования на кибермошенничество внедряется в рамках Указа Президента «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям».

# Интернет-мошенничество # общество

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