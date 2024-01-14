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В Минской области сотрудники МЧС отправились в рейды, чтобы напомнить жителям о возросшем риске пожаров

14 января 2024 14:26
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Новости Беларуси. Уберечься от огненной беды. По всей Минской области спасатели отправились в рейды. Именно в холодное время года возрастает количество пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области сотрудники МЧС отправились в рейды, чтобы напомнить жителям о возросшем риске пожаров-1

Прошло всего две недели нового года, а на территории столичного региона, по оперативной информации, зарегистрировано 65 пожаров, от которых погибли 16 человек. Сейчас под особым профилактическим контролем дома, где живут семьи, находящиеся в социально опасном положении, люди с образом жизни, далеким от образцового. Не обходят стороной сотрудники МЧС и пожилых сельчан.

В Минской области сотрудники МЧС отправились в рейды, чтобы напомнить жителям о возросшем риске пожаров-4

При обогреве дома нельзя забывать о безопасности. На это во время рейдов сотрудники МЧС обращают особое внимание. Оценивается состояние дымоходов, электропроводки, наличие автономного пожарного извещателя. Там, где он нужен и отсутствует, все исправляется прямо на месте. Что называется, услуга с доставкой на дом.

В Минской области сотрудники МЧС отправились в рейды, чтобы напомнить жителям о возросшем риске пожаров-7

Самое сложное в работе пожарных и спасателей – не допустить ЧП, выявить факторы опасности и указать на них. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах по нашему законодательству возложена на их собственников.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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