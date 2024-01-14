В Минской области сотрудники МЧС отправились в рейды, чтобы напомнить жителям о возросшем риске пожаров

Новости Беларуси. Уберечься от огненной беды. По всей Минской области спасатели отправились в рейды. Именно в холодное время года возрастает количество пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошло всего две недели нового года, а на территории столичного региона, по оперативной информации, зарегистрировано 65 пожаров, от которых погибли 16 человек. Сейчас под особым профилактическим контролем дома, где живут семьи, находящиеся в социально опасном положении, люди с образом жизни, далеким от образцового. Не обходят стороной сотрудники МЧС и пожилых сельчан.

При обогреве дома нельзя забывать о безопасности. На это во время рейдов сотрудники МЧС обращают особое внимание. Оценивается состояние дымоходов, электропроводки, наличие автономного пожарного извещателя. Там, где он нужен и отсутствует, все исправляется прямо на месте. Что называется, услуга с доставкой на дом.