Утонули отец с сыном: стояли на льду, обнявшись. Спасатели рассказали о страшных смертях под водой

Новости Беларуси. Испытать лед на прочность. Чем чреваты игры на воде и что делать, если оказался под ровной гладью? Ответы на эти и другие вопросы узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Не успели белорусские морозы дать окрепнуть льду на водоемах, как тут же нашлись те, кто рискнул испытать его на прочность. В то же время статистика спасателей уже пополнилась рядом несчастных случаев на воде. Любители зимней рыбалки – именно они чаще всего попадают в сводки новостей, причем не очень приятных. Как заставить рыбаков ценить свою жизнь и что делать, если все-таки провалился под лед?



3 января 2023 года. Дубровское водохранилище Смолевичского района. На первый взгляд, очередная безобидная рыбалка. Однако для одного из рыбаков она стала последней.

Вадим Новик, начальник Смолевичской спасательной станции:

Поступило сообщение дежурному МЧС о том, что пропали люди. Вещи находятся там, где пролом, а никого нет, уже поздно. Тогда начинаются поиски.



Силами неравнодушных одного рыбака удалось спасти. Тело второго извлекли из воды работники МЧС. Оба мужчины были без спасательного жилета. «Так еще рано. Лед толстый». Сколько человек берут с собой спасательные средства на зимнюю рыбалку? Читайте далее.

А вот еще один нашумевший случай, но уже в Дзержинском районе. Под лед провалились сразу три рыбака. В результате поисков на глубине около четырех метров спасатели обнаружили тело одного из мужчин. На следующий день тела еще двух рыбаков извлекли из воды.

Несмотря на то, что статистика 2023 года уже пополнилась рядом несчастных случаев на водоемах, цифры спасенных за 2022-й впечатляют. По данным специалистов, только за прошлый год силами ОСВОД и МЧС спасены 44 человека, в том числе порядка 10 рыбаков зимой. Тем не менее чуть ли не каждую неделю спасатели продолжают отправляться по тревоге. К сожалению, не учебной. Пример тому – очередное происшествие, которое случилось пару недель назад на Вилейском водохранилище. Вблизи деревни Чижевичи под треснутым льдом оказался 60-летний рыбак.

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:

Рыбаки, находящиеся в палатке, расстояние – метров 200-300, услышали крики о помощи, о том, что человек тонет. Но не понимали, где. Звук слышен, а картинки не видно. Они сообщили в РОЧС, РОЧС переадресовало нам, мы прибыли на место.





Сергей Савчиц, водолаз Вилейской спасательной станции:

Мы оперативно оделись, сразу же выдвинулись. В течение пары минут уже были на месте. Человек уже висел на льду, вообще никаких признаков не подавал, был в очень плохом состоянии.

– А где это было, можете показать?

– Это было здесь, где промоина. Мы сразу спрыгнули к нему с кругом. Круг подали, но он уже без реакции был. Мы его сразу же затянули в «пиранью». Доставили на работу, на «спасалку», и там его сразу начали растирать.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. Однако, по словам водолазов, еще пять минут в ледяной воде, и исход был бы летальный. Кстати, одной из причин происшествия стала небезопасная толщина льда. В этом нам удалось убедиться прямо на месте.

Сергей Савчиц:

Он пробивается с первого удара. Где-то четыре сантиметра. Дальше идут промоины и русло. А сейчас вообще намного опаснее из-за того что снежок выпал, не видно вообще, где тут что. Кажется, лед везде хороший, а на самом деле очень плохой. Вот так пилится. Этот слой можно назвать льдом, а этот – крохкий, уже с пузырьками, который под ногами сразу же ломается.