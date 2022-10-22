Азарёнок: Запад осатанел, они хотят вывести новое существо, хотят отменить Бога, отца, мать и самого человека

Запад приобретает формы откровенного сатанизма. Такое мнение все чаще можно услышать от экспертов, политологов и духовных людей. Бороться с этим можно, в том числе и с помощью искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Для начала всем тем, кто, смотря этот выпуск, начнет вопить о теории заговора, фанатизме, безумии и прочем бреде. Четкий ответ от великого режиссера.

Конспирология, с ума сошел. Идите в […]. Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Мы говорим о том, что Запад осатанел. Что его марионетки взбесились. И это не преувеличение. Мы все считаем, что они не начнут войну. И главная причина – уровень комфорта на Западе. Мол, только в серой зоне чужими руками. А сами не захотят. И дай бог, чтобы это оказалось так. А если нет? Знаем ли мы, что у них в душе?

Когда говорилось, мы расправимся с коммунизмом, тут остановимся, то расправа с крестьянством началась сразу же. И уже Иоанн Павел II сказал, что это цивилизация смерти. Это сказал не Путин, не какие-то люди, которых они шельмуют. Это сказали их же высшие авторитеты. И точно в той формуле, которая говорит о том, что действительно враг человечества. Что такое цивилизация смерти? Она докуда будет катиться? Как говорил старшина мой в Таманской дивизии: копать отсюда и до обеда. С крестьянством уже разбираются вовсю. Античные и патриархальные вещи тоже ставятся под большой вопрос. Говорится, что это зверский патриархальный мир и так далее. Все перверсии подряд пакетами превращаются в норму. В Мадриде, в католическом городе, католической Испании, ведьмы митингуют в количестве многих сотен тысяч человек, орут, что патриархальность кончена и так далее. Можно относиться ко всему этому как к мелочам. Но, с другой стороны, это все это процессы, идущие… Не будем обсуждать, как плохо вели себя с чернокожим населением на каких-то этапах существования. Но эти процессы доминирования чернокожего населения будут иметь только этнический или конфессиональный характер? Они религиозными-то будут или нет? Переброшены были из определенной части Африки, на Гаити и так далее, все эти культы вуду и все прочее. Подробности в видео. Григорий Азаренок:

И они это не скрывают. Оцените открытие спортивного мероприятия в Лондоне. Карфаген. Смотрите здесь.

И чего они хотят? Послушайте, они все произносят сами.

Европа – это сад. Мы создали этот сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад. Но возведение стены станет защитой. Нужно, чтобы сад вышел в джунгли. Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей: политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность, но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения. Кстати, это будет в интернете, это транслируется? Тогда нужно быть осторожным. Давайте останемся в саду, но будем осторожны с тем, что джунгли могут нас слушать.

Григорий Азаренок:

Они предали все. Предали сам человеческий род. Они хотят вывести новое существо. Они хотят отменить Бога, отца и мать, веру и самого человека. Они развязали бойню в центре Европы. Они хотят уничтожить нас. У них не получится. Почему? Потому что мы остаемся верны сути человеческой природы. Потому что в одну неделю у нас празднуется День матери и День отца, день Батьки. Мы сохраняем способность любить, мы сохраняем свою силу. Вчера Президент ознакомился с новейшими образцами вооружений и военной техники. И мне удалось кое-что услышать возле медицинского стола. Вы видели уже: чтобы было лучше, чем у НАТО. Но дальше там прозвучала фраза, передаю которую не буквально, но по смыслу точно: техника – это все хорошо, но у нас главное – человек. Солдаты, офицеры. Это самое главное. Поэтому за медицину спрос будет особый. И тут я понял, что слова «отец-командир», «батяня-комбат» – это не литература и патриотические песни. Это вот это. Это Батька. А еще мы сохранили образ и подобие Божие. В чем это выражается? В способности к творчеству. Запад ее уже потерял. Служа дьяволу, который лишен этого дара, они лишились его сами. А мы творим. Во Дворце искусств открылась прекрасная выставка Светланы Жигимонт. Иди и смотри. Художница Светлана Жигимонт: «Если бы эти бесы пришли к власти и привели эту тупую женщину – мы бы давно кровью умылись». Подробности. А теперь еще немного великого Михалкова.

Это вот директор одного из центров, про которые говорил Сергей Кужугетович Шойгу. Это Янис Сартс, латыш. Вот он сидит в очень интересных носочках с надписью «Топчу русню». Подробности в видео.