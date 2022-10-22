Новости Беларуси. Сотни гектаров площадей лесного массива, пострадавших в этом году от небывалого бурелома, удалось засадить новыми деревьями. В Беларуси завершилась акция «Восстановим леса вместе». Октябрьская кампания охватила все регионы страны и объединила тысячи волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Качан, корреспондент:

Вот так в команде благодаря несложной технологии шаг за шагом добровольцы вносят свой вклад в обновление лесного богатства нашей страны. Только за один субботний день здесь, в Столбцовском районе, удалось высадить тысячи саженцев.

К сожалению, в восстановлении сегодня нуждаются многие площадки. Если еще 5 лет назад угрозой леса была засуха, то в этом настоящей бедой стали буреломы. 10 гектаров поврежденных площадей. И это только одна делянка. Чтобы вернуть этому участку былую красоту, понадобятся десятки тысяч саженцев, а результат сегодняшнего ударного труда можно будет оценить только через 7 лет.

Александр Шелин, лесничий Рубежевичского лесничества Столбцовского района:

В этом году в моем лесничестве было повреждено 73,3 гектара. Из них необходимо создавать лесные культуры на площади 49,9 гектара. Сколько я работаю, первый год такой бурелом. В прошлом году он был, но не такой масштабный, порядка только 15 гектаров.

В целом по стране стихия повредила порядка 10 тысяч гектаров леса. Больше остальных пострадала Могилевская область. На ее площади пришлась почти половина утраты. В ходе лесовосстановительной кампании именно сюда направлены основные силы. На помощь лесхозам пришли добровольцы. С 8 октября стартовала республиканская акция «Восстановим леса вместе». Кампания объединила тысячи волонтеров. Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов.

Вадим Кардаш, ведущий государственный инспектор Комитета государственного контроля Беларуси:

Участие в этой акции необходимо, поскольку мы обновляем леса, которые, как говорится, являются легкими нашей страны. Надеемся, внесем свой вклад в развитие этого дела. И в стране станет чуточку больше лесов. Органы Комитета всегда с удовольствием посещают такие акции.

Виталий Бычковский, первый заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Это наш долг. Мы не можем по-другому, потому что все наши леса мы оставляем нашим потомкам. Потому что по-любому мы не сможем извлекать отсюда никаких благ в наше время, но оставим для нашего будущего поколения, поэтому я буду очень рад, если мои дети создадут что-то и будут пользоваться этими благами.

Акция по восстановлению лесоплощадей завершилась, итог – сотни гектаров засаженных площадей. Но работы на пострадавших территориях продолжаются. Лесхозы просчитали, что нужно высадить около 25 миллионов саженцев. В подавляющем большинстве это сосна. Такие объемы только рабочими руками не осилить. В помощь современная техника.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Порядка 500 механизмов было приобретено за 2020-2021 год, которые мы сегодня продемонстрировали, и результат не заставит себя ждать. Мы и дальше будем наращивать объем приобретения механизмов, потому что, к сожалению, приходится через 7 лет не все площади вводить где-то из-за того, что мы не вовремя пришли с уходами.