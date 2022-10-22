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«Танцевали, даже играли свадьбы». В недельный тур по Беларуси съездили 30 молодых семей

22 октября 2022 15:22
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Новости Беларуси. Республиканский проект «Автопоезд. Беларусь. Молодежь. Традиции» финишировал в Минске. 2 000 километров, 18 населенных пунктов. В недельный тур по Беларуси отправились 30 молодых семей. Подвели итоги и наградили участников в Национальном историческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Танцевали, даже играли свадьбы». В недельный тур по Беларуси съездили 30 молодых семей-1

Главная цель проекта – изучить родной край и внести свою лепту в сохранение исторической памяти и национальных традиций. В каждом населенном пункте участники акции оставляли на память светящийся символ автопоезда. В активе путешественников также новые знакомства и масса впечатлений.

«Танцевали, даже играли свадьбы». В недельный тур по Беларуси съездили 30 молодых семей-4

Оксана Мазайло, участник проекта:
Очень рады, что мы попали в этот проект. Знаем, что было очень много желающих. И очень обрадовались, когда нашу заявку одобрили. Собирали чемоданы, ждали, когда уже начнется наш маршрут, такой интересный. В который раз убедились, насколько живописна наша Беларусь. Познакомились с историей, культурой различных уголков Беларуси, посетили очень много знаковых мест.

«Танцевали, даже играли свадьбы». В недельный тур по Беларуси съездили 30 молодых семей-7

Андрей Журавский, участник проекта:
Все мои коллеги спрашивали: «Как там?» Я говорю: «Я сейчас приеду, вам все расскажу». В половине городов, которые мы посетили, не был. И считаю, что каждый должен проехать этот маршрут, потому что он уникальный, много истории, каждый город со своей историей, со своими традициями. Мы в каком-то городе делали какие-то поделки традиционные, где-то мы танцевали, даже свадьбы играли.

«Танцевали, даже играли свадьбы». В недельный тур по Беларуси съездили 30 молодых семей-10

Отметим, такой проект в нашей стране проходит впервые. Он вызвал живой отклик у участников. Планируется, что в следующем году автопоезд снова отправится в путь.

# Государственная социальная политика # общество # Оксана Мазайло # Андрей Журавский # Фотофакт

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