Художница Светлана Жигимонт: «Если бы эти бесы пришли к власти и привели эту тупую женщину, мы бы давно кровью умылись»

Запад приобретает формы откровенного сатанизма. Такое мнение все чаще можно услышать от экспертов, политологов и духовных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бороться с этим можно в том числе с помощью искусства. Григорий Азаренок и его авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

В гостях художник Светлана Жигимонт. Светлана, очень рад поздравить вас с открытием вашей новой выставки. Расскажите о ней. Светлана Жигимонт, художник:

Выставка называется «Человеческий фактор», на ней представлены портрет и картина, то есть все, что касается человека. Выставка состоит из работ таких светлых, радостных, так и философских, серьезных и трагических. Григорий Азаренок:

Я знаю, что непросто давалась вам эта выставка. И пытались даже помешать наши альтернативно одаренные каким-то экзальтированным, экзотичным способом. Змагары что-то приносили под дверь. Светлана Жигимонт:

Да, приносили под дверь. Я не знаю, связано ли это с подготовкой выставки или просто с особой любовью ко мне лично, но как-то нашли мы на пороге горстку золы. Я даже не знала, загуглила почему. «Маски сброшены окончательно, теперь никто не скрывается» Григорий Азаренок:

Если раньше на ваших политических картинах эти персонажи были истеричные, злобные, но еще были люди. А сейчас они уже переходят в некую иную грань. В грань сатанизма, колдовства, всего, что с этим связано. Я верно уловил это ощущение? И оно, наверное, связано, там осатанели уже на Западе. Светлана Жигимонт:

Это связано с тем, наверное, что маски сброшены окончательно. Теперь никто не скрывается. В том плане, что реально мы видим, как противостоят две цивилизации. Наша, которая имеет потенциал быть христианской, мы не можем ее целиком называть христианской, но она оттуда произросла. И имеет потенциал ее быть. За что противоположная цивилизация, которая действительно все больше скатывается в откровенный сатанизм, маразм... И провозглашение сатанизма, маразма и этого людоедства нормой – маски сброшены.

Григорий Азаренок:

Как так получилось, мы же многих этих людей знаем. Они ходили по нашим улицам, и мы могли с ними общаться. Принципиально разные взгляды на развитие государства, но сейчас то, что они произносят... Они призывают к войне, убийствам, они хотят, чтобы пылали улицы нашей столицы, наших городов, а людей, которые предпочитают труд и спокойную, мирную жизнь, тишину вечернюю, они хотят уничтожить, разорвать, и видно в них это бешенство. Вы как художник это видите, с чем это связано? Светлана Жигимонт:

Конечно, не знаю, когда человек углубляется сначала в ложь. Мне кажется, дело во лжи. Когда человек начинает врать, поначалу он знает, что врет, и врать ему трудно. Человек все-таки по образу и подобию божьему создан, и голос совести надо сначала заглушить, надо что-то перешагнуть. Надо научить себя верить в свою ложь: врать – верить. Потом человек начинает искренне путать правду и ложь. И в результате он может очень сильно далеко зайти. Григорий Азаренок:

А потом начинает сам служить этой лжи. Светлана Жигимонт:

А кто отец этой лжи, мы все знаем. Григорий Азаренок:

Да, действительно, но при этом центральная картина во мне вызывает евангельские образы. Это Президент, на заднем плане наша мирная, спокойная, развивающаяся, умиляющая Беларусь. Расскажите об этой центральной части триптиха.

Светлана Жигимонт:

Она такая немного наивная. Простое там: цветы, простые, скромные белорусские, поля наши вспаханные, тракторок едет – на контрасте с модными и красивыми, современными. Вот такие. Но мы это мы, и правда за нами. «То, что мы не воюем, это чудо» Григорий Азаренок:

Можно ли подобрать образ удерживающего, катехона? Наш Президент в центре этого триптиха, с двух сторон они колдуют в сторону нашего государства. Заговаривают войну, просят сюда прийти боль, ложь, страдания, в которые сейчас погружается весь мир. Светлана Жигимонт:

Да, до сего момента действительно это было так. И будем молиться, чтобы это было так и дальше, чтобы Александр Григорьевич имел многие годы жизни и много сил. Чтобы он действительно помог нам выстоять. На сегодня то, что мы не воюем, это чудо. Если бы эти бесы пришли к власти и привели эту тупую женщину, то мы бы давно кровью умылись, тут даже вопрос не стоит. Я надеюсь, что многие белорусы все-таки оценят хотя бы это. Как он смог пройти между каплями дождя, это просто невероятно, но не без божьей помощи. Есть божья воля на то, и будем молиться. Григорий Азаренок:

О картине, где молодой человек 9 августа уходит и происходит раскол семьи на несчастье всех его родных и близких. Как вы считаете, если говорить такими художественными образами, где этот молодой человек сейчас? В полку Калиновского, погиб под Херсоном или вернулся в семью, осознал или мыкается по европам? Светлана Жигимонт:

Финал у этой картины открытый. Парень мог немного поскакать и вернуться, мог немного поскакать, удрать в Польшу и все равно вернуться. А мог уже и под Херсоном где-нибудь лежать. То есть судьба этих парней, молодых, одураченных, часто трагична. И это наша большая боль. Потому что это и нашего поколения какой-то недосмотр. Григорий Азаренок:

Белорусы преодолели этот раскол в своих семьях, который очень живо передан у вас? Светлана Жигимонт:

Нет, думаю, еще нет. Мы в своей семье еще не преодолели. Григорий Азаренок:

Нас всех непрерывно сопровождают змагары. А вы отслеживаете, что у них теперь в плане творчества? После этих котов этой женщины сумасшедшей и всего остального что-нибудь еще они породили?

Светлана Жигимонт:

Я в живописи не видела ничего такого. Хотя один из беглых популяризаторов искусства, который был выгнан из нашего Национального музея, что-то он по Еве страдал, которую никто забирать не собирался. Но он там рвал волосы на голове и какие-то стихи сочинял. Доскакался и вылетел из музея. Потом поскакал еще немного здесь и решил куда-то там в другую страну. Там у него, наверное, канал на YouTube. И он обещал в 20-м, что в сейчас, через год, вы увидите, появятся великие произведения нашей революции, сейчас творят в своих мастерских художники, музыканты. Григорий Азаренок:

И революция, как мы знаем, когда она настоящая, порождает и Петрова-Водкина, и Маяковского, и все это большое. Светлана Жигимонт:

Да, большое. И такие идейные люди, которые верят в это, они горят. Григорий Азаренок:

А если цветная революция – фальшивая, в пробирке.