«Боимся ложиться спать. Неизвестно, кто тут что подожжёт». Как сенаторы помогают решить проблемы белорусов?

Новости Беларуси. От личных просьб до коллективных обращений. Сенаторы продолжают решать вопросы жителей нашей страны. Прямые телефонные линии, личные приемы – тот формат работы, который позволяет снять проблему, а в другом случае представителям власти указать на те или иные законодательные вопросы, которые нуждаются в усовершенствовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого, такой диалог – это возможность посмотреть, чем живут люди, какие вопросы волнует общество. Тему продолжат наши корреспонденты.

Улица Южная в Орше расположена на окраине города. Проблем здесь немало. Чтобы их решить, Зоя Пашковская отправилась на прием к сенатору сразу с несколькими просьбами: благоустроить остановочный пункт, устранить ямы на дороге, решить вопрос с заброшенным по соседству домом. Два раза он уже горел.

Зоя Пашковская, жительница Орши:

Мы боимся ложиться спать. Неизвестно, кто тут что подожжет. И вторая проблема – это выезд дороги. Дорогу затапливает, всех людей затапливает, у нас здесь все размывается. Ни скорая не доходит, ничего. После обращений часть вопросов решили. Бурьян вдоль остановки скосили, асфальтогранулятом подсыпали участок съезда с дороги. Собственнику ветхого жилья поручили благоустроить территорию.

Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть проблемы с продвижением автомобилей, автотранспорта. Будет решаться этот вопрос тем, что туда будет подъезжать грейдер и в соответствии с определенными нормативами, как положено, будет эта дорога ровняться.

Интересы сразу нескольких тысяч читателей Витебской областной библиотеки учел сенатор Олег Жингель. Сюда передали в безвозмездное пользование компьютерную технику. Электронный читальный зал пользуется популярностью. За год здесь обслуживают около 10 тысяч посетителей. Есть доступ к ресурсам Национальной библиотеки страны.

Татьяна Адамян, директор Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина:

Открытие электронного читального зала позволило при этом отделе проводить образовательный проект для людей пенсионного возраста по обучению компьютерной грамотности.

Олег Жингель, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В режиме работы сенаторов по обращениям граждан был реализован данный проект. Мы работаем с населением достаточно плотно. Что касается обращений граждан, то они поступают абсолютно разные. Были обращения по ремонту дороги, по организации пешеходных переходов для детей, для школьников. Как сенаторы, избранники от народа, мы должны в том числе заниматься данной работой.