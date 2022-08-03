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Каравай Минской области – 412 тысяч тонн, уже убран 21% площадей

03 августа 2022 14:26
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Новости Беларуси. Каравай Минской области – 412 тысяч тонн. Уже убран 21 % площадей – это свыше 90 тысяч гектаров. Среди лидеров по намолоту и урожайности Несвижский и Клецкий районы. Наращивают темпы и северные регионы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каравай Минской области – 412 тысяч тонн, уже убран 21% площадей-1

Аграрии Воложинского района прошли около 20 тысяч гектаров. Уже есть 9 тысяч тонн зерна. На сельхозпредприятии «Бобровичи» план по уборке выполнен почти на треть. Ставку в 2022 году сделали на озимые. На полях работает девять единиц техники. Дополнительно к уборке в хозяйстве приобрели два комбайна.

Каравай Минской области – 412 тысяч тонн, уже убран 21% площадей-4

Роман Чуйкевич, рабочий филиала ПУ «Молодечногаз» УП «Минскоблгаз»:
Я работаю в «Минскоблгазе», здесь уже работаем две недели. Предложили проработать на уборочной. Прошли первичный инструктаж. Уборочная проходит хорошо. Главное, чтобы была погода. В день убираем семь гектаров одним экипажем.

Каравай Минской области – 412 тысяч тонн, уже убран 21% площадей-7

Юрий Белявский, директор сельхозпредприятия «Бобровичи» УП «Минскоблгаз»:
Уже третий год мы занимаемся возделыванием озимого ячменя. В этом году озимый ячмень показал для нас рекордную урожайность. Мы получили 73 центнера. Ежегодно сеем 100-120 гектаров озимого ячменя. Это такая цифра, которая нам позволяет обкатать комбайны, получить первый вал и первое зерно.

Каравай Минской области – 412 тысяч тонн, уже убран 21% площадей-10

Параллельно аграрии вносят органику под сев озимого рапса. На сельхозпредприятии «Бобровичи» под него выделено 320 гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Роман Чуйкевич # Юрий Белявский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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