«Человек с легендарной историей». Ветерана Куприяна Сучкова поздравили со столетним юбилеем

Новости Беларуси. 100-летний юбилей 3 августа отмечает житель Минска Куприян Сучков. Свидетель века, полного различных испытаний, любил и защищал родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на второй день после нападения фашистов на СССР простой рязанский парень вступил в ряды Красной армии. Победу встречал в Германии. Затем был переброшен на Дальний Восток. Награжден медалью «За победу над Японией». Уже давно его родиной является Беларусь, где он также служил в рядах Советской армии.

Куприян Сучков, ветеран Великой Отечественной войны:

Праздную свой юбилей среди друзей.

– Целый день встречаем гостей.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Сегодня чествуем ветерана со 100-летним юбилеем, который прошел всю Великую Отечественную войну, а также воевал на Дальнем Востоке, участвовал в разгроме Квантунской армии, а после еще много-много лет служил в Вооруженных Силах. Человек на службе провел более 30 лет. Это человек с легендарной историей и интересной биографией.