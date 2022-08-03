К юбилею Минска в городе появилось 14 новых цветочных композиций

Новости Беларуси. 14 композиций появилось в Минске к юбилею города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Улицы украшают полтора миллиона цветов. Теперь в ландшафте каждого района присутствуют геометрические фигуры и масштабные панно из многолетников. Например, на улице Притыцкого возле гостиницы «Орбита» разместилась композиция, посвященная 955-летию столицы. Еще один цветочный подарок появился и на Логойском тракте.

Анжелика Пузанкова, директор «Зеленстроя» Советского района:

Мы сейчас находимся у юбилейного цветника, который посвящен 955-летию Минска. Он создан из ковровых растений. Это такая своеобразная открытка на откосе, поздравление как горожанам, так и всем, кто приезжает в Минск, чтобы они понимали, что у города юбилей.

Также в 2022 году на центральных улицах столицы установили более 160 новых архитектурных форм. Полюбоваться ими можно у Дворца спорта, на Октябрьской площади и проспекте Независимости. Продолжаются работы и по благоустройству новых зон отдыха.

Ольга Гуринович, заместитель директора «Зеленстроя» Заводского района:

В этом году мы продолжили работу по благоустройству зоны отдыха «Жара». Это будет тропа безопасности. Что она собой представляет? Прогулочный маршрут, на котором будут установлены информационные интерактивные стенды, где можно будет подсчитать, узнать что-то новое, что нужно делать в случае, если вас укусил клещ, если возник пожар, если вокруг разразилась гроза. Или проверить свои знания, насколько вы осведомлены в этих ситуациях.